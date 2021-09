Nokia G50 aangekondigd: de meest betaalbare Nokia met 5G

Het toestel ging al heel lang rond in het geruchtencircuit en vandaag gaat het hoge woord eruit; de Nokia G50 is aangekondigd. Het toestel is het voordeligste 5G-toestel van HMD Global.

Nokia G50

Waar we vanmorgen nog schreven over een nieuwe aankondiging in oktober van Nokia, is er nu in ieder geval al een nieuwe aankondiging van het merk. We zetten de details van het nieuwe model voor je op een rijtje.

De Nokia G50 krijgt van de fabrikant een 6,82 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. Verder heeft de G50 een Snapdragon 480 chipset, welke in ons land bijgestaan wordt door 4GB aan werkgeheugen. Zoals gezegd is er ondersteuning voor het 5G-netwerk, wat deze G50 de goedkoopste Nokia maakt met 5G. In Nederland wordt het toestel uitgebracht met 128GB, in andere landen kan ook een 64GB versie verschijnen.

Voor degenen die met de camera aan de slag willen, heeft het toestel een triple-camera. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 5MP hoofdlens en een 2 megapixel dieptesensor. Aan de voorkant zien we een 8 megapixel front-camera. De camera krijgt verschillende softwarematige verbeteringen zoals een watermerk-functie en ook is de selfie-cam uitgerust met videostabilisatie. De 5000 mAh accu van de G50 kan met 18W worden opgeladen.