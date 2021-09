Nokia G50: tal van nieuwe foto’s uitgelekt

Het duurt naar verwachting niet lang meer totdat Nokia de nieuwe Nokia G50 presenteert. Voor het zover is moeten we het doen met de beelden en informatie die binnenkomen. We zien nu een hele rits foto’s van de nieuwe Nokia G50.

Nokia G50 nog meer in beeld

Roland Quandt heeft doorgaans vroegtijdig informatie over nieuwe smartphones. Nu is dat het geval met de Nokia G50. De smartphone gaat al langere tijd rond in het geruchtencircuit, en dat is nu niet anders. De smartphone zien we van alle kanten in een uitgebreide fotoreeks die door Quandt online is gezet.

We zien de Nokia G50 in de kleuren blauw en zandkleurig. Uit eerder uitgelekte gegevens kwam naar voren dat de Nokia G50 vermoedelijk met Snapdragon 480 processor komt. Verder wordt er een 6,38 inch scherm verwacht, een triple-camera met 48MP hoofdlens en 5G-ondersteuning. Het is nu niet bekend wanneer de nieuwe toestellen aangekondigd zullen worden.

Nokia G50 5G pic dump 1/x pic.twitter.com/AwhIgqe0Ae — Roland Quandt (@rquandt) September 10, 2021

