Nokia G50: foto’s en nieuwe details over processor, accu en display

Dit jaar kwam Nokia met twee modellijnen; de X-serie en de G-serie. Inmiddels zijn er meerdere toestellen uitgebracht in deze series en binnenkort zullen er nog meer toestellen uitgebracht worden. Er is nu nieuws over de Nokia G50.

Nokia G50 is onderweg

Er is nieuwe informatie verschenen over de Nokia G50; het derde toestel uit de G-serie. Eerder werden al de Nokia G10 en Nokia G20 uitgebracht door HMD Global. De G50 kan dus binnenkort toegevoegd worden aan het assortiment. De informatie over de smartphone is nu afkomstig van WinFuture, een bron die vaker nieuws over nieuwe toestellen als eerst weet te delen.

De chip die we kennen uit de Nokia X20 en Nokia X10 zullen we ook terug gaan zien bij de G50. Dit betekent dat de smartphone een Snapdragon 480 processor krijgt; inclusief ondersteuning voor het 5G-netwerk. De Nokia G50 krijgt een 6,38 inch beeldscherm mee, welke een resolutie levert van 1560 x 720 pixels. Over de verversingssnelheid is niets bekend. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de smartphone.

Over de batterij van de Nokia G50 is ook wat informatie opgedoken. De smartphone zal een 4850 mAh accu meekrijgen. Over de laadsnelheid is niet veel meer bekend. Bekend van de camera is dat het toestel een 48 megapixel hoofdcamera krijgt. Het is niet bekend wat de eigenschappen zijn van de twee andere lenzen die aan boord zijn van de triple-camera.

Nokia zal de Nokia G50 uitbrengen in de kleuren Midnight Sun en Blue. De behuizing bestaat uit plastic. In verschillende regio’s komt het toestel in een bundel met een Bluetooth headset, al is onduidelijk in welke landen dit het geval zal zijn. Wanneer Nokia het nieuwe toestel aankondigt is nog onbekend. De prijs komt waarschijnlijk rond de 229 euro te liggen.