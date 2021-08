Android 11 staat klaar voor Nokia 1.4

Nokia heeft de smaak te pakken met het uitrollen van updates voor haar toestellen. Meerdere Nokia’s werden deze maand al bijgewerkt met Android 11, nu is de Nokia 1.4 aan de beurt.

Nokia 1.4 krijgt Android 11

HMD Global kampte eerder dit jaar met een kwakkelend updatebeleid. Sommige toestellen kregen maandenlang niks. Langzaam maar zeker krijgt Nokia meer grip op de updates en deze maand werden meerdere smartphones geüpdatet naar Android 11. De van oorsprong Finse fabrikant heeft nu een nieuwe update klaargezet voor de Nokia 1.4.

De betaalbare instapper van de fabrikant wordt bijgewerkt naar Android 11. De Nokia 1.4 ontvangt de update vanaf nu, samen met beveiligingsupdate juli 2021. De update is circa 1,3GB groot en wordt gefaseerd uitgerold. Hierdoor kan het even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen op zijn of haar smartphone. Nu de Nokia 5.4 nog op Android 10 draait, verwachten we binnen afzienbare tijd de update naar Android 11 voor dit toestel.