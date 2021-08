Nokia 5.3: Android 11 update vanaf nu in Nederland

Gebruikers van de Nokia 5.3 kunnen de update naar Android 11 vanaf nu downloaden. De bezitters van het toestel hebben er langere tijd op moeten wachten, maar nu is hij ook aangekomen in Nederland.

Nokia 5.3 krijgt Android 11

Vorige week begon HMD Global met het uitrollen van Android 11 voor de Nokia 5.3. Theo laat nu aan DroidApp weten dat zijn smartphone de update naar Android 11 heeft mogen ontvangen. Het startschot voor een uitrol in Nederland en België is hiermee gegeven. Gebruikers van het toestel kunnen de nieuwe Android-versie vanaf nu voor hun Nokia 5.3 verwachten. Dankzij Android 11 kun je profiteren van verschillende nieuwe functies. Denk aan de verbeterde notificaties, mediaspeler en meer permissie-instellingen. Samen met de update wordt beveiligingsupdate juni 2021 uitgerold.

Nokia is erg laat met het uitrollen van Android 11 voor de Nokia 5.3. In oktober vorig jaar gaf de fabrikant aan dat het toestel eind Q4 2020 – begin Q1 2021 de update naar Android 11 zou krijgen. Daarna bleef het lang stil, om vervolgens in mei te melden dat dat de update in Q2 2021 zou verschijnen. Nu is het augustus en nu pas heeft de fabrikant de uitrol gestart.

Wanneer de update beschikbaar is, krijg je hier een notificatie van op je smartphone.