Nokia deelt nieuw updateschema voor Android 11

Nokia heeft een nieuw overzicht gedeeld met de planning van de Android 11 update. In de afgelopen tijd werd al duidelijk dat de gestelde doelen die eerder waren gesteld, niet gehaald werden door HMD Global.

Nieuw updateschema Nokia

Verschillende smartphones van HMD Global hebben in de afgelopen tijd al de update ontvangen naar Android 11. Dit zijn de Nokia 3.2, 8.3, 4.2, 8.1, 2.2 en 2.3. Er zijn echter ook nog een hoop toestellen die nog niet bijgewerkt zijn met de nieuwste Android-versie.

Eerder gaf Nokia een schema vrij met wanneer updates uitgerold zouden worden, maar inmiddels is wel duidelijk geworden dat Nokia deze termijnen niet heeft gered. Nu heeft de van oorsprong Finse fabrikant een nieuw overzicht vrijgegeven, waarbij we de nieuwe periodes zien. We hebben ze op een rijtje gezet.

Q2 2021:

Nokia 3.4

Nokia 5.3

Nokia 5.4

Nokia 1.3

Nokia 1.4

Nokia 2.4

Nokia 1 Plus

Q3 2021:

Nokia 6.2

Nokia 7.2

Nokia 9 Pureview

