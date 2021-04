Nokia 2.2 is volgende toestel dat Android 11 krijgt

In Europa is HMD Global begonnen met het updaten van de Nokia 2.2. De smartphone uit het low-end segment van het bedrijf krijgt de Android 11 update aangereikt.

Android 11 voor Nokia 2.2

In de afgelopen dagen en weken heeft HMD Global Android 11 beschikbaar gesteld. Nu is er goed nieuws voor de Nokia 2.2. Dit toestel wordt vanaf nu bijgewerkt met de update naar Android 11, wat de nieuwste Android-versie is die op dit moment beschikbaar is.

Dankzij Android 11 krijg je op je Nokia 2.2 verschillende nieuwe features tot je beschikking. Denk hierbij aan verbeterde notificaties, nieuwe mediaspeler, het power-menu met bediening voor slimme apparaten en meer privacy-instellingen.

Nokia rolt de update voor de Nokia 2.2 gefaseerd uit. Het kan hierdoor even duren totdat de update bij iedereen beschikbaar is. Dat zou deze week voltooid moeten zijn.