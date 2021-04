Nokia rolt Android 11 nu ook uit voor Nokia 4.2

Een nieuw model uit het portfolio van HMD Global kan de update naar Android 11 binnenhalen. Het bedrijf geeft de Nokia 4.2 de nieuwste Android-versie die beschikbaar is, samen met een nieuwere beveiligingsupdate.

Nokia 4.2 krijgt Android 11

In mei 2019 verscheen de Nokia 4.2 op de markt, toen nog met Android 9 Pie. Inmiddels draait het toestel op Android 10 en in de komende tijd komt de volgende grote Android-versie er aan voor dit toestel. De smartphonefabrikant geeft de Nokia 4.2 vanaf nu de update naar Android 11. Oorspronkelijk, volgens het eerder gedeelde updateschema van Nokia, zou het toestel in het eerste kwartaal van 2021 de update ontvangen, maar dat werd niet gehaald. Ook voor andere toestellen van Nokia laat en liet de update langer op zich wachten dan gepland. Zo wacht de Nokia 5.3 nog steeds op de update, we verwachten de update binnenkort.

Nu is dus eerst de Nokia 4.2 aan de beurt. Het goedkopere mid-end model krijgt samen met de nieuwe Android-versie ook een recentere beveiligingspatch; beveiligingsupdate maart 2021. Nieuwe functies in Android 11 zijn er genoeg. Denk aan meer privacy-instellingen, verbeterde meldingen, nieuwe muziekbediening en schermopname.

De update voor de Nokia 4.2 wordt gefaseerd uitgerold. Het kan even duren totdat deze nieuwe versie bij iedere gebruiker beschikbaar is.