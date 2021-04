‘Nokia werkt mogelijk aan een eigen skin voor over Android’

HMD Global, het bedrijf dat toestellen uitbrengt onder de naam Nokia, is één van de weinige fabrikanten waarbij toestellen verschijnen met de bekende Android-interface. Maar misschien gaat dat binnenkort veranderen.

Nokia met eigen Android-skin?

Vrijwel iedere fabrikant heeft over Android een eigen skin liggen. Bij OnePlus heet dit OxygenOS, Samsung heeft One UI, Oppo ColorOS en Motorola de MyUX skin. Nokia is één van de weinige fabrikanten die de standaard Android-skin gebruikt, maar dat kan over een tijdje zomaar anders zijn, zo meldt XDA, dat is gestuit op een nieuwe vacature bij HMD Global.

In de vacature komt naar voren dat HMD Global zoekt naar een ‘User Experience Designer’. In de functieomschrijving staat dat deze UX/UI ontwerper verantwoordelijk is voor gebruikersinterface-elementen zoals menu’s, tabbladen en widgets.

Wat HMD Global precies hiermee wil bereiken is niet helemaal duidelijk. De kans is aanwezig dat Nokia hierbij niet meer de schone Android-skin krijgt, maar een eigen aangepaste skin. Daarbij kan het ook zijn dat Nokia werkt aan een eigen app voor iets. Mocht Nokia voor een eigen skin gaan, betekent het niet dat het ook gedaan is met Android One. Motorola bracht eerder ook Android One-toestellen uit met eigen aanpassingen.

