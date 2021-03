Nokia, Sony en Ericsson trekken zich nu al terug uit MWC 2021

Het Mobile World Congress in Barcelona wordt in juni verwacht. De smartphonefabrikanten presenteren hier doorgaans hun nieuwste smartphone, maar de eerste merken hebben zich al teruggetrokken.

Grote bedrijven trekken zich terug

Er is nieuws over het Mobile World Congress 2021, welke in juni plaats moet gaan vinden in de Spaanse stad Barcelona. Vorig jaar hingen er in de weken voor het begin van de beurs, dikke donkere wolken boven het jaarlijkse spektakel. Nadat verschillende fabrikanten zoals Ericsson, LG en Nokia zich terug hadden getrokken, besloot GSMA dat de show helemaal geannuleerd moest worden.

Voor dit jaar was het plan om het begin van de beurs een paar maanden te rekken. In plaats van het Mobile World Congress in februari te organiseren, zou het in juni moeten gaan gebeuren. Maar er is nu al slecht nieuws. In februari stelde de organisatie dat de beurs gewoon door zal gaan, maar dat er tal van maatregelen worden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Nokia en Sony hebben al beslist dat zij niet aanwezig zullen zijn op de 2021-editie van het MWC in Barcelona. Ook de Zweedse telecomnetwerkgigant Ericsson heeft gezegd niet aanwezig te zullen zijn. Ericsson is doorgaans één van de grootste exposanten op de beurs. Het is niet duidelijk wat andere fabrikanten gaan doen, maar wij hebben een hard hoofd in deze editie van het MWC.