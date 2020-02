Fabrikanten annuleren en verplaatsen aankondigingen MWC: dit is de planning

Verschillende fabrikanten hebben hun planning omgegooid vanwege het annuleren van het Mobile World Congress in Barcelona. Eerder haakten al diverse partijen af. Degenen die niet afgehaakt waren, hebben nu ook meer informatie gedeeld over hun plannen. We zetten deze informatie op een rij.

Andere plannen door afblazen MWC

Ieder jaar wordt er naar uitgekeken door menig techliefhebber; het Mobile World Congress in Barcelona. Gisteravond werd officieel bekend gemaakt dat de komende editie, die gehouden zou worden van 24-27 februari 2020, niet doorgaat. De reden hiervan is dat er een potentieel gezondheidsrisico is, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Niet alleen op de beurs zelf hadden verschillende partijen een aankondiging gepland, ook in de dagen ervoor moest het aankondigingsgeweld al losbarsten. Maar helaas is dit niet langer meer het geval.

DroidApp heeft van verschillende fabrikanten meer informatie gekregen over de plannen rondom de aankondiging van nieuwe smartphones. We hebben deze informatie samengevat in dit artikel.

Sony: Sony zou op 24 februari om 08:30 uur een persconferentie houden in Barcelona. Deze is niet geannuleerd, maar in plaats van een fysieke aankondiging zal dit een online presentatie worden. Deze kan gevolgd worden via een livestream.

Oppo: We keken stiekem erg uit naar de introductie van de Oppo Find X2 die op 22 februari aangekondigd zou worden. De Chinese fabrikant laat aan DroidApp weten dat er gekeken wordt naar een nieuwe datum. De presentatie van dit toestel zal in maart plaatsvinden.

Motorola/Lenovo: Motorola en Lenovo zouden ook een aankondiging houden. Het vermoeden bestaat dat er meerdere uitgebreidere smartphones getoond zouden worden, met een gebogen scherm. De aankondiging gaat in zijn geheel niet door. Motorola laat weten dat er nu gekeken wordt naar een nieuwe datum. Dit wordt in de komende dagen bekend gemaakt.

Nokia: HMD Global zei net voor de officiële mededeling dat het MWC niet door zou gaan, af. Er wordt gekeken naar een nieuwe datum, maar wanneer hierover meer bekend is, is niet bekend.

LG: LG zei als eerste fabrikant af. Het is niet bekend wanneer LG haar nieuwe producten wil gaan lanceren.

Huawei: Huawei had een conferentie gepland staan op de zondag voor de start van het Mobile World Congress. Huawei is aan het inventariseren of zij de persconferentie door laten gaan, zo meldt het bedrijf aan DroidApp. De mogelijkheid tot het plannen van een nieuwe datum behoort ook tot de mogelijkheid die overwogen wordt.

Honor: DroidApp heeft nog geen reactie ontvangen van Honor over de persconferentie die voor zondagavond gepland zou staan in Barcelona.

Samsung: Samsung zou aanwezig zijn op het Mobile World Congress, maar had geen persconferentie dit jaar op de planning staan. Het bedrijf toonde van de week al de Galaxy Z Flip en Galaxy S20-serie.

Xiaomi: het merk toonde vandaag de nieuwe Mi 10-serie. Het vermoeden bestond dat het merk tijdens het Mobile World Congress meer bekend zou maken over de globale beschikbaarheid. Het is niet bekend wanneer we deze informatie krijgen.

Alcatel/TCL: Alcatel heeft al een aantal smartphones met Android 10 getoond. Er zou echter nog een persconferentie van TCL plaats moeten vinden op 22 februari. Deze is geannuleerd. Er is niets bekend over een nieuwe datum of nieuw moment.

Wanneer er meer bekend wordt, houden we je via dit bericht op de hoogte!