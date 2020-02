Xiaomi presenteert Mi 10 en Mi 10 Pro met zeer krachtige specificaties

Groots nieuws van Xiaomi, de opvolger voor de high-end Mi 9 staat klaar. De Mi 10-reeks bestaat uit twee toestellen. We zetten de details van de Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro op een rij.

Xiaomi Mi 10 aangekondigd

Xiaomi heeft de Mi 10-serie gepresenteerd. Zowel de Mi 10 als de Mi 10 Pro hebben allebei de nieuwste Snapdragon 865 processor aan boord. Daarbij hebben de smartphones aan de achterzijde vier camera’s en bieden de toestellen ondersteuning tot draadloos opladen. Het zijn de eerste Mi-toestellen van de Chinese fabrikant met een punch-hole voor de front-camera.

Mi 10

De Xiaomi Mi 10 heeft een 6,67 inch AMOLED-beeldscherm aan boord, met 90Hz verversingssnelheid. Daarbij is er een krachtige accu met een capaciteit van 4780 mAh; deze kan met 30W snel opgeladen worden. Deze wattage behaalt hij ook als er draadloos opgeladen wordt, wat erg snel is. Er is ook reverse charging waardoor andere ondersteunende apparaten met 10W omgekeerd opgeladen kunnen worden.

De Mi 10 verschijnt in 8GB RAM met 128/256GB opslagruimte en met 12GB RAM + 256GB geheugen. De telefoon bevat ondersteuning voor WiFi 6, kan in 8K filmen en kan overweg met het 5G-netwerk. De quad-camera biedt een 108 megapixel hoofdcamera en 13 megapixel groothoeklens. Daarbij zijn er nog twee 2MP sensoren voor onder andere de diepte vast te leggen. Voorop zit een 20MP front-camera.

Xiaomi brengt de Mi 10 in China op de markt voor een bedrag van omgerekend 526 euro. De kleuren waarin het toestel verschijnt zijn Black, Green en Peach Gold.

Mi 10 Pro

Naast de Mi 10 is er ook de Xiaomi Mi 10 Pro. Deze heeft eenzelfde scherm, met eveneens doorlopende schermranden. Daarbij komen de specificaties aardig overeen met die van de Mi. Wel is de camera-opstelling anders. Naast de 108MP hoofdcamera, is er een 8MP telephotolens, 12MP portretlens en 20MP groothoeklens. Voorop zit de 20MP selfie-camera. Met de camera kan je gebruik maken van 10x hybrid zoom. Daarbij biedt het volop mogelijkheden en opties.

De Xiaomi Mi 10 Pro geeft je ook toegang tot het 5G-netwerk. Er zijn drie keuzes aan versies omtrent het geheugen; 8GB+256GB / 12GB+256GB / 12GB+512GB. Xiaomi geeft de smartphone een 4500 mAh accu mee met 65W supersnel laden, 30W draadloos laden en ook ondersteuning voor reverse charging.

Beide smartphones draaien op Android 10 en hebben de eigen MIUI 11 skin meegekregen. De Mi 10 Pro komt op de markt in de kleuren Pearl White en Starry Blue. In China kost dit toestel je 660 euro.

Release

De smartphones zijn vanaf morgen te koop in China. Over beschikbaarheid in andere landen, hadden we eigenlijk meer informatie verwacht tijdens het Mobile World Congress. Omdat die beurs dit jaar is afgelast, zullen we naar verwachting daar in de komende weken hopelijk meer over horen.

