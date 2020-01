Xiaomi Mi 9T krijgt Android 10 met januari-patch

Xiaomi is in Nederland begonnen met het uitrollen van een nieuwe update voor de Xiaomi Mi 9T. De smartphone krijgt de update naar Android 10, samen met een nieuwe beveiligingspatch.

Xiaomi Mi 9T: Android 10

Nadat in november al voor de Xiaomi Mi 9T Pro de update naar Android 10 werd uitgerold, is het nu de beurt aan de Xiaomi Mi 9T. Deze smartphone wordt vanaf nu voorzien van een nieuwe software-update. De update brengt het toestel naar Android 10, de nieuwste Android-versie die door Google is vrijgegeven. De MIUI 11 skin blijft aanwezig, deze werd in november al uitgerold.

Xiaomi heeft gewerkt aan verschillende extra verbeteringen en bugfixes. Daarbij heeft de telefoon ook direct beveiligingsupdate januari 2020 gekregen, wat de meest recente patch is voor Android. Android 10 zelf brengt een hoop verbeteringen, de notificaties zijn verbeterd en voorzien van slimme acties zoals het openen van een link. Een andere verbetering zien we terug in de machtigingen, waarbij je bij apps aan kunt geven dat ze alleen wanneer ze geopend zijn toegang mogen hebben tot je locatie. Dankzij Android 10 kun je op de Xiaomi Mi 9T nu ook de volledig donkere modus gebruiken.

Meerdere gebruikers laten aan DroidApp weten dat ze de update nu binnen hebben gekregen. Het kan echter even duren voordat iedereen deze update binnenkrijgt. Xiaomi rolt de update namelijk gefaseerd uit. Wanneer de update beschikbaar is, krijg je hiervan een notificatie op je toestel.