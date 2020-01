Xiaomi Mi 9T Pro krijgt december-patch en een reeks verbeteringen

Xiaomi heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Xiaomi Mi 9T Pro. De smartphone van de Chinese fabrikant krijgt de nieuwe beveiligingsupdate van december, samen met een hoop verbeteringen.

December-patch voor Mi 9T Pro

Tom laat aan DroidApp weten dat zijn Xiaomi Mi 9T Pro een nieuwe update heeft mogen ontvangen. De update waar het om gaat heeft versienummer MIUI V11.0.4.0 en heeft een grootte van 706MB. Een flinke update dus, waar tevens een hoop verbeteringen bij meegeleverd worden. Als eerst is er de beveiligingsupdate van december 2019, welke vorige maand door Google uitgebracht werd.

Daarbij zien we in de changelog van de update nog een aantal verbeteringen. Deze verbeteringen komen we onder andere tegen bij de notificaties en de instellingen. Ook is de Xiaomi Mi 9T Pro verbeterd op verschillende andere gebieden. De changelog is terug te vinden in de onderstaande screenshot. De update wordt vanaf nu uitgerold voor de telefoon.