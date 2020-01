Xiaomi Mi A3: update naar Android 10 komt in februari

Afgelopen week kreeg de Xiaomi Mi A2 de update naar Android 10 aangereikt. Nu heeft Xiaomi de bevestiging gegeven dat de Xiaomi Mi A3 volgende maand de update naar de nieuwe Android-versie kan verwachten.

Mi A3 update in februari

In februari zal Xiaomi de update naar Android 10 uitrollen voor het meest recente Android One-toestel van de fabrikant. De Xiaomi Mi A3 krijgt deze update volgende maand. Dit antwoordt Xiaomi India op een vraag van iemand. Het is opvallend te noemen dat de Chinese fabrikant de update afgelopen week vrijgaf voor de Mi A2. Doorgaans worden nieuwere toestellen als eerst van de nieuwe update voorzien.

Een exacte datum wordt door Xiaomi niet genoemd, maar gesproken wordt over medio februari. Het kan zijn dat Nederland iets langer moet wachten, omdat naar alle waarschijnlijkheid niet de sluizen wereldwijd tegelijkertijd worden opengezet. Wanneer de update beschikbaar is voor de Xiaomi Mi A3, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte en horen we het graag van je! Android 10 brengt verschillende verbeteringen, waaronder een systeembreed donker thema, betere permissies en verbeterde notificaties.