Xiaomi Mi A2: update naar Android 10 nu beschikbaar

Xiaomi bracht eerder voor enkele modellen al de update naar Android 10 uit, en nu is hij er ook voor de Xiaomi Mi A2. De update naar Android 10 brengt verschillende verbeteringen.

Xiaomi Mi A2: Android 10

De Xiaomi Mi A2 wordt vanaf nu voorzien van een interessante update, en wel die naar Android 10. De nieuwste Android-versie komt vanaf nu beschikbaar naar het Android One-toestel, zo laat DroidApp-lezer Ruud ons weten.

Met de komst van Android 10 kunnen gebruikers gebruik maken van veel nieuwe functies. Allereerst is er het volledig donkere thema. Google heeft verder gewerkt aan verbeterde notificaties met snelle acties en meer privacy-opties. Zo is het vanaf nu mogelijk om aan te geven of een applicatie alleen toegang krijgt tot je locatie als je de app gebruikt. Tevens kun je op de Xiaomi Mi A2 nu ook gebruik maken van de nieuwe gesture navigatie.

De Android 10 update voor de Xiaomi Mi A2 wordt vanaf nu uitgerold in Nederland. Het kan eventjes duren voordat iedereen deze update binnen ziet rollen. Wanneer de update gedownload kan worden, krijg je een notificatie op je smartphone.

Het is op dit moment niet bekend wanneer de Xiaomi Mi A3 de update naar Android 10 krijgt. Xiaomi heeft hierover niks aan informatie naar buiten gebracht, dus het blijft afwachten.