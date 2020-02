Xiaomi Mi 10 teaser duikt op: zo ziet het toestel eruit

Xiaomi komt binnenkort met de aankondiging van de Xiaomi Mi 10. De opvolger van de Mi 9-serie zal op 13 februari getoond worden. Nu zien we een teaser met een aantal aanwijzingen.

Xiaomi Mi 10 teaser

De Xiaomi Mi 10 is op komst. Op 13 februari zal de smartphone in China aangekondigd worden. In de teaser die nu door de fabrikant naar buiten is gebracht zien we gelijk ook het design van de smartphone. We zien een erg stijlvol toestel, waarbij het scherm doorloopt aan de zijkanten. De Xiaomi Mi 10 krijgt verder een quad-camera, waarbij de hoofdcamera moet beschikken over een 108 megapixel sensor, zo geeft het label aan. Mogelijk geldt het daarbij op de Mi 10 Pro, en krijgt de Mi 10 een 64MP hoofdsensor.

Xiaomi zal de telefoon voorzien van een Snapdragon 865 chipset, inclusief ondersteuning voor 5G. De Xiaomi Mi 10 Pro zou volgens de geruchten voorzien zijn van 12GB aan werkgeheugen en een accu die enorm snel kan worden opgeladen; met 66W fast charging. Alle details zullen we over een paar dagen te horen krijgen, als de smartphoneserie in China wordt gepresenteerd. De internationale details zullen we rond het Mobile World Congress te horen krijgen.