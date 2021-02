Organisatie: Mobile World Congress 2021 zal gewoon doorgaan, maar wordt wel anders

Het Mobile World Congress. Tot vorig jaar was het ieder jaar weer uitkijken naar het jaarlijkse spektakel. Fabrikanten presenteren hier doorgaans hun nieuwe toestellen. De editie van 2021 in Barcelona zou gewoon door moeten gaan. Maar hoe gaat dat eruit zien?

MWC moet doorgaan

De CEO van de GSMA, de organisatie van het Mobile World Congress, heeft laten weten dat het Mobile World Congress gewoon dit jaar plaats zal vinden, en nog steeds in Barcelona. Het coronavirus gooide op het laatste moment definitief roet in het eten bij de editie van 2020. Nadat verschillende fabrikanten zich hadden teruggetrokken, besloot ook de organisatie dat de jaarlijkse mobiele telefoonbeurs niet door kon gaan.

In september vorig jaar werd bekend dat de 2021-editie niet in februari-maart maar in juni plaats zal vinden. De editie van dit jaar staat gepland van 28 juni tot en met 1 juli 2021. Er gingen veel berichten rond het wel of niet doorgaan van de nieuwe editie, maar volgens de CEO gaat het dus gewoon door. Door Covid-19 zullen wel verschillende dingen veranderen. De capaciteit wordt gesteld op maximaal 40.000 bezoekers, waar dat in 2019 109.000 waren. Daarnaast moeten bezoekers bij het bezoek een negatieve test van de Covid-test laten zien, en deze mag maximaal 72 uur oud zijn. Ook wordt er getest bij de venue zelf en is er eenrichtingsverkeer op de tentoonstelling.

De organisatie mag dan wel stellen dat het allemaal doorgaat, de kans dat de lokale autoriteiten het event alsnog annuleren is zeker aanwezig. Het Mobile World Congress heeft doorgaans een grote invloed op Barcelona. Tienduizenden mensen reizen naar de Spaanse stad af en zorgen voor een enorme (financiële) impuls.