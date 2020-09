Mobile World Congress 2021 in Barcelona verplaatst naar juni

Begin dit jaar hadden we eigenlijk het jaarlijkse Mobile World Congress moeten aanschouwen in Barcelona. Helaas gooide het Coronavirus roet in het eten. Nu is er nieuws over het MWC in 2021.

MWC 2021 is verplaatst

Er komt voor volgend jaar een eind aan de traditionele periode waarin het Mobile World Congress wordt gehouden. De jaarlijkse beurs waarop fabrikanten hun nieuwste (mobiele) producten laten zien, zal gehouden worden in juni 2021, zo heeft de GSM Association bekend gemaakt. Zij organiseren ieder jaar het Mobile World Congress. De reden is natuurlijk het Coronavirus. Normaliter wordt de beurs gehouden in de laatste week van februari of de eerste week van maart.

Dit jaar werd het Mobile World Congress 2020 in Barcelona op het laatste moment afgeblazen. Dit besluit werd genomen toen steeds meer fabrikanten hadden besloten niet meer af te reizen naar de Spaanse stad. Dit vanwege de stijging in het aantal corona-gevallen. In 2021 zal het MWC opnieuw gehouden worden in Barcelona, en wel van 28 juni tot en met 1 juli 2021.

