Nokia 1.4 met Android Go vanaf nu te koop voor 119 euro

HMD Global kwam in februari met de aankondiging van de Nokia 1.4. De gunstig geprijsde smartphone is vanaf nu te koop in ons land. We zetten alle details op een rijtje over deze smartphone.

Nokia 1.4 te koop in Nederland

We zijn in Nederland een nieuwe smartphone rijker. In de (online) telecomwinkels kun je vanaf nu ook kiezen voor de Nokia 1.4. Deze smartphone werd vorige maand aangekondigd door de fabrikant en is nu dus verkrijgbaar in ons land, zo blijkt uit de toesteldatabase van DroidApp. De telefoon is uitgerust met een 6,51 inch HD+ beeldscherm. Vanuit de doos is het toestel voorzien van Android 10 Go. Dit is een aangepaste versie van Android, geoptimaliseerd voor toestellen met minder krachtige hardware. Je kunt gewoon terecht in de Google Play Store voor de apps.

De Nokia 1.4 is leverbaar in het blauw of zwart en biedt een 4000 mAh accu. Het opladen kan via de Micro-USB aansluiting. Een andere aansluiting die de telefoon aanbiedt is de 3,5 millimeter poort voor een headset. Voor het maken van foto’s is er de dual-camera met 8MP hoofdlens en 2MP macrolens. We zien verder een Snapdragon 215 chipset, 32GB aan opslagruimte en 2GB aan werkgeheugen.

Deze Nokia 1.4 is prima geschikt die niet veel eisen hebben aan hun nieuwe toestel. Denk aan alleen een potje Wordfeud en wat WhatsAppen, of als toestel voor erbij. Wil je de smartphone echt intensief gebruiken, dan is de Nokia 1.4 waarschijnlijk niet de beste keuze. Je kunt de Nokia 1.4 kopen bij Coolblue, Mobiel en Belsimpel.