Nokia 5.4 met prima specs en Android One uitgebracht in Nederland

De nieuwe Nokia 5.4 is vanaf nu te koop in Nederland. De smartphone werd ongeveer een maand geleden aangekondigd en is voorzien van prima specificaties, en een goed updatebeleid dankzij Android One.

Nokia 5.4 verkrijgbaar

Ben je nog op zoek naar een nieuwe smartphone, maar geen zin om daar heel je spaarrekening voor aan te moeten breken? Nokia heeft haar nieuwe Nokia 5.4 uitgebracht in ons land. Het toestel is net als zijn voorganger, de Nokia 5.3, gericht op de beste prijs-kwaliteitverhouding. Bij de 5.3 was dat uitstekend gelukt, zo beschreven we al in de Nokia 5.3 review. Daarnaast viel de smartphone in de prijzen bij de DroidApp Awards voor beste smartphone.

De opvolger is dus vanaf nu beschikbaar in Nederland, zo blijkt uit de toesteldatabase van DroidApp. De Nokia 5.4 heeft een 6,39 HD+ beeldscherm, heeft 4GB werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte dat weer uitgebreid kan worden met een geheugenkaart. Verder kun je aan de slag met NFC, is er een 3,5 millimeter headset-aansluiting en dual-sim ondersteuning. Voorop is er een 16 megapixel front-camera aanwezig.

De ‘echte’ foto’s maak je natuurlijk met de camera aan de achterkant van de Nokia 5.4. Nokia heeft de smartphone voorzien van een quad-camera met 48MP hoofdlens, 5MP groothoek, 2MP macro en 2MP dieptelens. De 5.4 kan daarnaast ook filmen in 4K. Aan boord van de smartphone is een Snapdragon 662 octa-core chipset en een 4000 mAh accu. Dankzij Android One ben je drie jaar lang verzekerd van beveiligingsupdates en twee jaar van Android-updates.

Je kunt de Nokia 5.4 kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel en Mobiel.

Koop je het toestel los? DroidApp heeft voor je de beste sim-only aanbiedingen van januari op een rij gezet. Hierdoor bespaar je nog meer geld!