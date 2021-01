Sim-only aanbiedingen januari 2021: profiteer van interessante kortingen

Het nieuwe jaar kan ook dit jaar weer een stuk voordeliger beginnen, dankzij korting op je sim-only abonnement. Overstappen of blijven; het kan zeker verschil uitmaken. We zetten de beste sim-only aanbiedingen van januari op een rijtje.

Sim-only korting januari 2021

Je abonnement loopt bijna af, of je bent uitgekeken op prepaid. Een sim-only abonnement kan dan zeker een mooi alternatief zijn. Net als dat je je toestel los aanschaft, wat ook weer maandelijks interessanter kan zijn. DroidApp zette eerder de beste smartphones tot 300 euro en tot 200 euro op een rijtje. We delen in dit artikel de beste sim-only aanbiedingen van januari 2021.

Simpel

Je maakt bij Simpel gebruik van het gewaardeerde T-Mobile netwerk. De sim-only abonnementen zijn bij de paarsgekleurde provider erg gunstig geprijsd. De bundel met 5GB internet en onbeperkt bellen kost je 10,00 euro per maand. Eenmalig betaal je 20,00 euro aansluitkosten. Overigens heb je voor 6,00 euro een bundel met 1GB en 100 minuten, mocht je daar voldoende aan hebben.

Youfone

Gunstige prijzen vind je ook terug bij Youfone, waarbij je gebruik maakt van het KPN-netwerk. De bundel met 4GB internet en 120 minuten/sms kost je 9,00 euro per maand. Wil je onbeperkt bellen, dan kost je dat maandelijks 1,00 euro extra. Voor 0,50 eurocent per maand kun je een dataplafond instellen, waardoor je niet over je databundel kunt gaan. Eenmalig betaal je 15,00 euro aansluitkosten.

Hollandsnieuwe

Nog een week kun je bij Hollandsnieuwe profiteren van de actie dat je geen aansluitkosten hoeft te betalen. Dat bespaart je alweer 20,00 euro. Een voordeel bij Hollandsnieuwe is dat alles uit één bundel gaat. Hierdoor staat een minuut gelijk aan één MB of één SMS. Een bundel met 4000 min/sms/mb kost je een tientje. Eventueel kun je voor 2 euro per maand nog onbeperkt bellen en sms’en toevoegen. Klanten met Ziggo thuis krijgen 1000 min/mb/sms gratis en een extra Ziggo tv-pakket.

Tele2

De veel-datagebruiker kan prima terecht bij Tele2. Voor een bedrag van 13,00 euro krijg je iedere maand 7GB aan internet en 200 minuten/sms. Voor 3,00 euro per maand meer heb je onbeperkt bellen. Eenmalig betaal je 20,00 euro aansluitkosten.

Lebara

Bij Lebara kun je maandelijks je abonnement naar boven en naar beneden bijstellen. Voor 7,50 euro per maand heb je een bundel met 2GB internet, 150 minuten en 150 sms’jes. Wil je de downloadsnelheid van je internetverbinding verdubbelen, dan kan dat voor 0,50 eurocent. Veel internationale contacten? Dan kan je voor 5 euro onbeperkt bellen en sms’en naar 44 landen toevoegen aan je abonnement.

Simyo

Simyo heeft de aansluitkosten van 14,99 euro geschrapt, die hou je dus mooi in je zak. Daarnaast stunt de provider met korting op de 15GB bundel. Voor 11,00 euro heb je nu deze flinke databundel. Voor 5,00 euro extra krijg je daar 200 minuten of sms’jes bij, voor 7,00 euro heb je onbeperkt bellen. Maandelijks kun je je abonnement naar boven en naar beneden bijstellen.

Ben

Bij Ben krijg je tot 2500 MB gratis bovenop je gekozen databundel. Dankzij deze actie heb je 7500 MB met 200 minuten voor een bedrag van 13,00 euro per maand. De aansluitkosten betaal je direct bij de eerste factuur en komen uit op 20,00 euro.

T-Mobile, Vodafone en KPN

Bij de grote providers krijg je extra voordeel als je ook vast internet en tv afneemt bij hen. Zeker bij T-Mobile kan dit voordeel flink oplopen. Bij Vodafone kun je Red Together afsluiten waarbij je samen een grote databundel kunt delen. Bij KPN zijn dit de Hussel-deals.

Sim-only vergelijken

Vind je het nog lastig te bekijken welk sim-only abonnement welke het beste bij je past? Je kunt de handige sim-only vergelijker van DroidApp gebruiken. Hier kun je op basis van je wensen zien welk abonnement en welke provider het beste bij je past. Je kunt hier de sim-only vergelijker tool terugvinden.