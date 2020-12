Het beste van DroidApp in 2020: alles wat je niet mocht missen

Het hele jaar door hebben we bij DroidApp eigenlijk maar één doel; je op de hoogte houden van alles rondom Android en smartphones. Niet alleen met nieuws, maar juist ook met vele handige tips, reviews en achtergrondartikelen. In dit artikel zetten we het beste van DroidApp in 2020 op een rij.

DroidApp in 2020

We sluiten het jaar 2020 af met een reeks mooie lijstjes en overzichten. In de afgelopen dagen heb je er daarvan al een aantal kunnen vinden op DroidApp, en in onze handige DroidApp App. We willen jou bedanken voor het vertrouwen in DroidApp en zonder jullie waren we met het hele team niet allemaal zó enthousiast om onze passie te delen. In dit artikel zetten we het beste van DroidApp, van het afgelopen jaar nog een keertje op een rij.

Op een aantal dingen zijn we dit jaar extra trots. Die verdienen wat ons betreft een extra vermelding. Voor de zevende keer hebben we onze zeer uitgebreide weer-app test 2020 gedeeld. Hierin hebben we een half jaar lang 10 weer-apps met elkaar vergeleken; er waren ook dit jaar weer grote verschillen. Daarnaast hebben we de DroidApp Awards uitgereikt. Welke smartphone is het beste van 2020?

In 2020 hebben we weer een hoop toestellen en accessoires mogen testen. In totaal verschenen er 41 reviews op DroidApp.nl. Benieuwd naar het hele overzicht? Die zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Iedere week publiceren we op zondag een nieuwe editie van ‘De vergeten smartphone’, welke we afwisselen met een nieuwe editie van ‘De vergeten telefoon’. In 2020 verschenen weer een hoop pareltjes. Die zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Specials en achtergrondartikelen

De beste apps rondom een speciaal onderwerp, of een overzicht met andere nuttige informatie. We delen hieronder de Specials en achtergrondartikelen die we in 2020 op DroidApp hebben gedeeld.

De 17 beste kampeer-apps voor je vakantie met caravan of camper (link)

Google Maps tips: de 28 beste tips om alles uit de kaarten-app te halen (link)

Dit zijn de 15 beste cadeautips van DroidApp: van hebbedingetjes tot handige gadgets (link)

13 onmisbare apps voor je vakantie naar IJsland

Deze 10 apps helpen je bij het thuiswerken tijdens het coronavirus (link)

De 8 beste hardloop-apps voor Android (link)

De 7 beste apps voor het leren van een nieuwe taal (link)

De 9 beste fiets-apps voor Android (link)

De beste en leukste apps voor moeders (link)

7 handige tuinieren-apps voor je achtertuin en moestuin (link)

De 13 beste apps voor mannen en vaders (link)

10 BBQ apps voor een perfecte barbecue (link)

Hooikoorts apps: de pollen te lijf met deze 5 apps (link)

Tour de France apps: volg de wielerwedstrijd live met deze 5 apps (link)

Christmas: dit zijn de beste kerst-apps en games voor 2020 (link)

Sinterklaas: de 9 beste apps en spelletjes voor jong en oud (link)

Tips en onderzoek

Op DroidApp helpen we je graag met tips, om alles uit je toestel of apps te halen. In 2020 hebben we weer een aantal tips met je gedeeld;

Wil je graag weten welk toestel je in welke prijsklasse het beste kunt kopen? Gedurende het hele jaar hebben we de beste smartphones tot een bepaald bedrag op een rij gezet. Hieronder vind je de meest recente edities van DroidApp Koopadvies, waarin we onafhankelijk advies geven.

Ieder jaar delen de DroidApp-schrijvers hun enthousiasme in de verschillende artikelen. Dit jaar doen we daar nog een schepje bovenop. We delen onze favoriete smartphones en apps van het afgelopen jaar. Daarnaast verscheen deze week het Android Jaaroverzicht 2020 en publiceerden we ons overzicht met de 25 beste apps van 2020.

