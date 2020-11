Oppo Reno 4 Z review: stijlvolle aanval in het middensegment

Oppo heeft onlangs haar vierde generatie van de Reno-serie aangekondigd. Stijlvolle 5G-toestellen in verschillende prijsklassen. DroidApp heeft de afgelopen weken de Oppo Reno 4 Z op bezoek gehad. Onze bevindingen delen we in onze uitgebreide review.

Oppo Reno 4 Z review

Nog maar een aantal jaren geleden was Oppo een onbekende fabrikant. Hoe anders is dat nu, waar de fabrikant duidelijk aan zijn naamsbekendheid heeft getimmerd. Waar de derde generatie van de Reno-serie ons land niet aan heeft gedaan, doet de vierde generatie dat wel. Eerder werd de Oppo Reno 4-serie aangekondigd en wij hebben de afgelopen weken de Oppo Reno 4 Z getest. Onze ervaringen delen we hierbij.

Verkooppakket

De Oppo Reno 4 Z wordt geleverd in een rechthoekige doos. In het pakket vinden we een siliconen case, headset, adapter, USB-C kabel, wat papierwerk en natuurlijk het toestel zelf. We vinden op het toestel zelf al een screenprotector, al is die wel gevoelig voor stof en zit er al een dikke kras in. Gelukkig zit die op het folie zelf, dus is het in zo’n geval alleen een kwestie van de protector vervangen.

Design, display en interface

De Oppo Reno 4 Z qua vormgeving toch weer een stuk anders dan de andere toestellen uit de Reno 4-serie. We vinden voorop een 6,57 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie. Het betreft een LTPS LCD paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. We zien tegenwoordig steeds hogere verversingssnelheden, maar ik moet eerlijk zeggen; het wordt naar mijn mening nu al te veel als marketingterm gebruikt. We zien namelijk duidelijk verschil tussen de prijsklassen van telefoons met een 120Hz scherm. Dit zagen we al bij de Poco X3 NFC review, en ook bij de Reno 4 Z. Het loopt weliswaar wat vloeiender, maar zeker niet zo vloeiend als bij de OnePlus 8 Pro het geval is, terwijl deze ook 120Hz heeft.

Qua helderheid zit het bij de Oppo Reno 4 Z wel goed. Op zonnige dagen kan de helderheid hoog genoeg, in de avonduren kan de helderheid prettig laag. In de hoek zit een vrij grote dubbele front-camera, in de vorm van een pil. Hij is vrij aanwezig, en persoonlijk vind ik hem te groot. Voor de echte selfie-liefhebber moet het een voordeel zijn; het biedt namelijk twee lenzen (16MP en 2MP).

Aan de linkerkant van het toestel vind je de volumetoetsen, bestaande uit twee losse toetsen. Ook het slot voor de simkaart zit links van de telefoon. Voor de vingerafdrukscanner moet je rechts van de Reno 4 Z zijn. Onderop is de speaker geplaatst, net als de USB-C aansluiting en de 3,5 millimeter poort voor een headset.

Oppo heeft de Reno 4 Z aan de achterkant uitgerust met een quad-camera in X-opstelling. Het ziet er weer eens wat speelser uit dan onder elkaar of in een vierkant eiland. Van de vier lenzen zijn er twee 2MP monochroom; verder is er een 48 megapixel hoofdcamera en 8MP groothoeklens. Hier komen we later in de Oppo Reno 4 Z review uitgebreid op terug.

Interface

Oppo levert het toestel met Android 10 en ColorOS 7.1. Dankzij de toevoegingen van ColorOS krijg je verschillende extra’s tot je beschikking. Aan de zijkant van het scherm kun je een venster tevoorschijn halen. Hier heb je toegang tot bijvoorbeeld snelkoppelingen naar je apps, of om bijvoorbeeld snel een screenshot te maken. Apps worden netjes in een menu gezet en ook het menu met instellingen laat zich duidelijk wegwijs maken.

Communicatie en multimedia

Voor communicatie is de Oppo prima geschikt. Het toestel heeft immers ondersteuning voor het 5G-netwerk. Daarbij kun je dual-sim gebruiken. Het toestel biedt ook WiFi, NFC, GPS en natuurlijk Bluetooth. De gesprekskwaliteit is prima; niets op aan te merken. Voor het bellen maak je gebruik van de Google Telefoon-app die prettig is in het gebruik. Het sturen van berichten gaat via Android Berichten, eveneens de eigen applicatie uit de fabriek van Google.

Voor het internetten ben je aangewezen op de Chrome-browser; die zijn werk ook prima doet. Eventueel kun je ook gebruik maken van een andere internetbrowser, die je uit de Google Play Store kunt halen.

Multimedia

Op het gebied van multimedia is de Oppo Reno 4 Z ook prima uitgerust. We bespraken eerder in de review al het scherm; een goede helderheid levert. Ook de beeldkwaliteit zelf is prima. Details zijn duidelijk en scherp; kleuren van goede kwaliteit en ondanks de grote front-camera dus prettig om naar te kijken.

De muziekliefhebber wordt bij de smartphone verrast met een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Uiteraard kun je een koptelefoon ook via Bluetooth verbinden. De geluidskwaliteit van het toestel is vrij aardig. Het klinkt af en toe een beetje geknepen en we missen wat warmte.

Camera: foto en video

Met vier camera’s aan de achterkant is de Oppo Reno 4 Z relatief rijk uitgerust op het gebied van fotografie. We bespraken eerder al dat deze in een speelse X-opstelling geplaatst zijn. De Reno 4 Z levert een 48 megapixel hoofdcamera en wordt bijgestaan door een 8 megapixel groothoeklens en tweemaal een 2MP monochroomlens. Hierbij zouden de laatste twee lenzen bedoeld zijn voor portretfoto’s.

De camera-app laat zich prettig bedienen op de Oppo. Je wisselt gemakkelijk tussen de verschillende standen, waartussen je onder andere ook de aparte nachtmodus terug kunt vinden. Eventueel kun je er ook voor kiezen om (automatisch) HDR in te schakelen en er zijn verschillende filters te gebruiken.

Met de camera-app kun je ook direct inzoomen (2x of 5x). Het gaat hierbij om digitale zoom, dus je levert hierbij flink in op de fotokwaliteit. Beter dus om deze lekker links te laten liggen. Je kunt wel de groothoeklens gebruiken en zo meer op je beeld krijgen.

Hoe vinden we de fotokwaliteit van de Oppo Reno 4 Z? Op zich weet de camera goede plaatjes vast te leggen. Soms ervaren we dat de foto’s ietwat grauw of donker zijn, maar doorgaans zijn de foto’s zeker prima. Bij de groothoeklens ervaren we dat de randen niet altijd scherp zijn. In de avonduren (of vroege ochtend) staat de Oppo Reno 4 Z prima zijn mannetje. De nachtmodus laat zijn krachten zien en doet dat netjes.

Hieronder vind je een foto die we met de Oppo Reno 4 Z hebben gemaakt. Wil je meer foto’s zien, dan kun je terecht in het online fotoalbum van de Reno.

Video’s

De videocamera kan beelden schieten met 30 frames per seconde, ongeacht welke resolutie je kiest (4K of Full-HD). Dat is opvallend, omdat we eigenlijk wel 60fps hadden verwacht bij in ieder geval Full-HD. Ik vind de filmkwaliteit matig. De details zijn minder duidelijk aanwezig dan bij de concurrenten en qua contrast zit hij tegen de donkere kant. De OnePlus Nord doet dit bijvoorbeeld beter, zo lieten we zien in de OnePlus Nord review.



Prestaties en overige mogelijkheden

We beginnen dit hoofdstuk met het bespreken van de vingerafdrukscanner. Deze doet op de Reno zijn werk uitstekend. Slechts een lichte aanraking is voldoende om het toestel snel te ontgrendelen. De scanner bevindt zich aan de zijkant van de telefoon. Om het ontgrendelen nog makkelijker te maken kun je desgewenst meerdere vingers toevoegen. Oppo geeft je ook de mogelijkheid om te ontgrendelen met je gezicht.

Oppo heeft voor de Reno 4 Z gekozen voor een chipset van MediaTek. Het is de MT6873V, ofwel Dimensity 800 octa-core chipset van de fabrikant. Deze wordt bijgestaan door 8GB werkgeheugen. De combinatie zou ondanks dat het een mid-end toestel is, moeten zorgen voor een krachtige smartphone. Traag is de smartphone zeker niet, maar hij voelt net wat minder smooth dan verschillende concurrenten. Dit merk je bij het dagelijks gebruik niet eens zozeer, maar bijvoorbeeld bij het gamen merk je dit wel een beetje. Overigens moet ik zeggen dat ik het zelf niet heel storend vind.

Er is 128GB aan opslagruimte beschikbaar en daar zul je het mee moeten doen. Het is bij de Oppo niet mogelijk het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. Voor veel gebruikers zal deze ruimte echter wel voldoende zijn. Overigens is het goed om te weten dat er relatief veel verloren gaat aan het Android-systeem. Dit vreet namelijk 18,5GB.

Accu

Op papier heeft de Oppo Reno 4 Z niet de grootste accucapaciteit. Met een capaciteit van 4000 mAh is het namelijk netjes maar niet wereldschokkend. Toch zegt de capaciteit niet altijd wat over de daadwerkelijke prestaties. Dat blijkt ook uit het uithoudingsvermogen van de Reno 4 Z. Bij flink wat intensief gebruik op een dag, hadden we aan het eind van de dag nog 24 procent over. We noteerden hierbij al een screen-on-time van vier uur en een kwartier. Een schermtijd tussen de 5 en 6 uur moet zeker mogelijk zijn met de Oppo. Netjes. Opladen gaat met een snelheid van 18W.

Updatebeleid

De manier en periodes van uitrollen van updates verschilt nogal per fabrikant. Om die reden vinden we het belangrijk dit aspect mee te nemen in de review; zo ook bij de Reno 4 Z. Oppo belooft voor de Reno 4 Z voor een periode van minimaal twee jaar, Android-updates. Dit betekent dat dit toestel nog de update naar Android 11 en Android 12 kan verwachten. Ook zal er maandelijks een beveiligingsupdate uitgerold worden. Onze Reno 4 Z is op moment van schrijven voorzien van de patch van september.

Beoordeling

De Oppo Reno 4 Z mengt zich in de markt met toestellen waarin de concurrentie al erg heftig is. Is er een kans weggelegd voor de Reno? Naar mijn mening wel. De accuduur is goed, het heeft een goed scherm en de camera doet aardig goed zijn werk. Daarnaast ben je zeker van twee jaar updates en is er een snelle vingerafdrukscanner.

Zoals gezegd is de concurrentie wel heftig. We denken gelijk aan de OnePlus Nord; net zo duur, ook 5G en voelt net wat smoother aan. De accuduur van de Oppo is wel wat beter. Daarnaast is het scherm van de OnePlus een AMOLED-display. Ook Motorola en Xiaomi hebben verschillende concurrenten klaarstaan. Dat kan de keuze best lastig maken. Maar kies je voor deze Oppo, dan zal je er absoluut plezier aan beleven.

Voor de Oppo Reno 4 Z kun je terecht bij Coolblue, MediaMarkt, T-Mobile, Tele2, Belsimpel en Mobiel.

Oppo Reno 4 Z Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 398,00 euro