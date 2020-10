Oppo Reno 4-serie aangekondigd: dit zijn de Reno 4, 4 Pro en 4 Z – Oppo Watch naar Nederland

Oppo heeft de nieuwe Reno 4-serie aangekondigd. De fabrikant heeft drie nieuwe toestellen gepresenteerd met de naam Reno 4, Reno 4 Pro en Reno 4 Z.

Reno 4-serie aangekondigd

Oppo timmert steeds verder aan de weg. Dit doet de fabrikant vandaag verder, met de aankondiging van de Oppo Reno 4, Reno 4 Pro en Reno 4 Z. Alle drie de toestellen bieden ondersteuning voor het 5G-netwerk. Van alle drie de smartphones zetten we de details even op een rijtje.

Reno 4

Bij de nieuwe 4-serie zien we als eerst de Reno 4. We zien het stijlvolle zogenoemde Reno Glow design waarbij kristaldeeltjes zorgen voor een diamantachtige look. Met een bepaalde lichtval kan het kleurverloopt weerspiegeld worden. Hij moet ook vingerafdrukvrij blijven, dus geen vette vingers meer op je toestel. De Reno 4 heeft een 6,4 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Aan boord van het toestel is een triple-camera te vinden. Deze biedt een 48MP hoofdsensor, 8MP groothoeklens en een 2MP monochroom-camera. Voorop zit een 32 megapixel camera én een 2 megapixel camera voor bokeh.

Aan boord van de telefoon is verder 8GB RAM, 128GB aan opslagruimte en een Qualcomm Snapdragon 765G oprocessor van Qualcomm. De 4020 mAh accu van de Oppo Reno 4 ondersteunt snelladen en dit gaat met een kracht van 65 watt. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en er is ook Android 10 met ColorOS 7.2.

Oppo brengt de Reno 4 uit in Nederland in de kleuren Galatic Blue en Space Black voor een bedrag van 599 euro. Hij is vanaf 12 oktober verkrijgbaar.

Oppo Reno 4 Pro

De Oppo Reno 4 Pro is de meest uitgebreide telefoon van de 4-serie. Dit scherm heeft een verversingssnelheid van 90Hz en een grootte van 6,5 inch met Full-HD+ resolutie. Oppo levert de smartphone met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De chipset is gelijk aan die van de Reno 4. Volgens Oppo moet de 4000 mAh accu in 36 minuten volledig opgeladen kunnen worden dankzij de 65 watt SuperVOOC 2.0 snellader. Slimme technieken moeten ervoor zorgen dat er ook tijdens het bekijken van video’s en in de nachtelijke uren er minder stroom verbruikt wordt.

We zien op de Oppo Reno 4 Pro een triple-camera met 48MP hoofdlens. Daarbij is er nog een 12MP groothoeklens en 13MP telelens. Ook zorgt een speciale sensor nog voor auto- en laserfocus. Voorop zit een enkele 32MP camera. Oppo benadrukt verder de aanwezigheid van een nachtmodus en stabiele video-opnames.

De Oppo Reno 4 Pro verschijnt in dezelfde twee kleuren, vanaf dezelfde datum, maar dan met een prijs van 799 euro.

Oppo Reno 4 Z

Tot slot is er nog de Oppo Reno 4 Z. Deze smartphone is gericht op het meer betaalbare segment, maar biedt wel 5G. Anders dan de andere twee toestellen heeft deze smartphone een MediaTek Dimensity 800 chipset meegekregen, samen met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Het scherm is een 6,57 inch LCD-display met een verversingssnelheid van 120Hz. Daarbij levert deze een Full-HD resolutie af en vind je een dubbele selfie-camera.

Aan de achterkant heeft Oppo de Reno 4 Z uitgerust met een quad-camera. Deze bestaat uit een 48MP lens, 8MP groothoeklens en tweemaal een 2MP monochroomlens. De 4000 mAh accu kan met 18W relatief snel opgeladen worden. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de smartphone.

De Oppo Reno 4 Z krijgt een prijs van 299 euro en is vanaf 12 oktober te koop. Je kunt alleen kiezen uit de kleur Ink Black.

Oppo Watch

Tijdens de aankondiging laat Oppo verder weten dat het de eigen smartwatch, de Oppo Watch, uit gaat brengen in Nederland. Het zal gaan om het model met de 41mm. Het zal daarbij ook gaan om de WiFi-versie van het horloge. De Oppo Watch krijg je daarbij gratis bij aankoop van de Reno 4. De prijs van het horloge ligt op 249 euro. Alle details over het horloge hebben we voor je verzameld in het artikel over de Oppo Watch.

