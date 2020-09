Oppo kondigt nieuwe ColorOS 11 skin aan: komt naar meer dan 28 toestellen

Oppo heeft haar nieuwe ColorOS 11 skin aangekondigd. De nieuwe skin is gebaseerd op Android 11 en zit vol met verbeteringen en nieuwe opties.

ColorOS 11

Tijdens een online event heeft Oppo zojuist haar nieuwste ColorOS 11 skin aangekondigd. De fabrikant heeft de nieuwe skin gebaseerd op Android 11, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Oppo trekt met versie 11 gelijk ook het getal voor de eigen skin gelijk met de Android-versie, de huidige versie van de skin is ColorOS 7.

Personaliseren

Het grootste voordeel van ColorOS 11 is dat er nog meer te personaliseren is. Je kunt je eigen Always On Display maken, net als een eigen thema of achtergrond. Hierbij kun je zelf een keuze maken uit lettertypen, pictogrammen en beltonen. Dankzij de toevoeging van drie kleurenschema’s en contrastniveaus wordt ook de donkere modus verbeterd in ColorOS 11.

Met Oppo Relax 2.0, een app van Oppo die je op meerdere manieren helpt relaxen, kun je je eigen White Noise Mix samenstellen en kun je kiezen uit meer geluiden uit steden van over de hele wereld.

Nieuwe opties

Op basis van de eerder ontvangen feedback van gebruikers is ColorOS 11 ook op andere vlakken verbeterd. Het gebruiksgemak is bijvoorbeeld verbeterd met nieuwe functies. Middels de Tree-Finger-Translate optie kun je middels deze beweging direct via Google Lens en Translate een tekst vertalen via een screenshot. Middels Flexdrop kan er tegelijkertijd tekst en video bekeken worden, of kan er snel geschakeld worden naar het slimme apparaten menu.

Er is ook een nieuwe batterijbesparingsmodus. Gebruikers kunnen zelf zes apps kiezen die blijven draaien in deze modus. Ook kan Battery Guard ervoor zorgen dat schade bij langdurig laden bij onstabiele voedingsspanningen gereduceerd wordt. In ColorOS 11 zijn ook verbeteringen doorgevoerd in de snelheid en de animaties. Daarnaast zijn de verbeteringen uit Android 11, zoals de verbeterde privacy-opties, verwerkt in ColorOS 11 van Oppo.

Update

De update naar ColorOS 11 zal naar meer dan 28 toestellen uitgerold worden. Hierbij zal begonnen worden met een beta, waaruit feedback verzameld wordt om de update nog beter te maken. Het overzicht van de uitrol van de beta-versie, hebben we hieronder voor je neergezet.