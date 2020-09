Oppo presenteert op 14 september haar nieuwe ColorOS 11

Oppo heeft bekend gemaakt dat het de nieuwe ColorOS 11 versie gaat presenteren. De fabrikant trekt hiermee het versienummer gelijk aan de Android-versie. Wat kunnen we verwachten?

ColorOS 11 onderweg

Verschillende fabrikanten leggen over de Android-interface hun eigen skin. Bij OnePlus is dit OxygenOS, bij Samsung is dit One UI. Bij Oppo is er ook een eigen skin; ColorOS. De laatste versie was ColorOS 7, waarbij dit cijfer niet overeenkwam met de Android-versie, dat gaat veranderen.

Oppo laat nu weten dat we een nieuwe versie van ColorOS kunnen verwachten, welke gebaseerd is op Android 11. Op 14 september zal de officiële aankondiging plaatsvinden. Veel meer details worden nog niet gedeeld door de fabrikant.

Voor een aantal toestellen heeft de fabrikant wel een beta-versie uitgebracht. Hierbij gaat het om de Find X2, Find X2 Pro en Reno 3-serie. De verwachting is dat de definitieve versie ook als eerst naar deze toestellen uitgerold worden.

Oppo Find X2 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro