Android 11 Standbeeld kun je nu in AR in je eigen woonkamer bekijken

Google zet de laatste tijd vol in op Augmented Reality. Gisteravond werd Android 11 officieel aangekondigd en nu kun je het Android 11 standbeeld in je eigen woonkamer plaatsen.

Android 11 standbeeld

Gisteren schreven we over de Android 11 uitrol die inmiddels is gestart door Google. Als eerst zijn de Pixel-devices aan de beurt. De traditie is dat bij iedere nieuwe Android-versie een standbeeld onthuld wordt. Dat is ook bij Android 11 het geval, al is dat nu niet per definitie bij het Googleplex gebouw, maar gewoon in je eigen huis of achtertuin. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van augmented reality (AR).

David Burke van Google deelt een manier om het Android 11 standbeeld te activeren. Aan de achterkant staan de nieuwe functies gegraveerd. Android 11 is de tweede Android-versie welke niet meer met een zoete lekkernij als naam heeft. Toch is intern een codenaam gebruikt, Red Velvet Cake, zo bleek eerder. Interessant; aan de zijkant van het standbeeld is een papiertje te vinden met een recept voor de Red Velvet Cake.

Wil je het Android 11 standbeeld in je eigen omgeving plaatsen, dan kun je dat doen via deze link. Je telefoon heeft hiervoor wel ondersteuning voor augmented reality nodig.