Oppo komt met Europese aankondiging Reno 4-serie

Oppo timmert flink aan de weg in Europa. Het bedrijf timmert graag lekker door, want 1 oktober komt de Europese introductie van de Reno 4-serie.

Reno 4 serie naar Europa

Oppo heeft in een persbericht bekend gemaakt dat de fabrikant met de nieuwe Reno 4-serie komt. Nu denk je misschien, de Reno 4-serie, die was er toch al? Dat kan zomaar kloppen, want eind juli presenteerde de fabrikant de twee modellen; de Reno 4 en Reno 4 Pro al voor de markt in Thailand.

Het is de verwachting dat de specificaties voor het grootste deel overeenkomen met deze modellen. Dat betekent een Snapdragon 765G chipset. Bij de Reno 4 Pro kan de 4000 mAh accu met een kracht van 65W opgeladen worden. Verder is er een triple-camera, 6,55 inch AMOLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid en stereo-speakers.

Voor de reguliere Reno 4 van Oppo verwachten we dezelfde processor. Er is een 6,43 inch AMOLED display, triple-camera en ook een 4000 mAh accu met 65W snelladen. Alle details voor de Nederlandse (en Europese markt) zullen we op 1 oktober te horen krijgen. Oppo zegt hierover het volgende;