Oppo laat nieuwe Reno 4 en Reno 4 Pro zien aan de wereld, samen met Oppo Watch

Oppo heeft vandaag een tweetal nieuwe smartphones gepresenteerd, net als de officiële versie van de Oppo Watch. De nieuwe smartphones hebben de namen Reno 4 en Reno 4 Pro meegekregen.

Oppo Reno 4 aangekondigd

We zagen eerder al een aankondiging van Oppo, waarbij de Reno 4 werd getoond, maar nu is het tijd voor een meer globale aankondiging. Dit kan betekenen dat we de smartphones ook in Europese landen terug gaan zien. Opvallend, want de Reno 3-serie hebben we hier niet gezien. Op dit moment is de Reno 2-serie de meest recente smartphonelijn uit de Reno-reeks. Er zijn ook een aantal verschillen met de aankondiging zoals we die zagen in China.

Oppo Reno 4

We beginnen met de ‘global-version’ van de Reno 4. Oppo heeft de Reno 4 voorzien van een 6,4 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Daarbij heeft het toestel een dubbele punch-hole camera voor het maken van selfies (32MP + 2MP). Achterop is er een quad-camera met 48MP hoofdlens, 8MP groothoek, 2MP macro en 2MP monochroomsensor.

Oppo levert de Oppo Reno 4 niet met half werk. Er is namelijk 8GB opslagruimte, een Snapdragon 720G processor en 128GB aan opslagruimte. De Reno 4 wordt geleverd met een 4015 mAh accu en 30W VooC laden. De vingerafdrukscanner zit in het display geïntegreerd. Vanuit de doos draait de telefoon op Android 10 met ColorOS 7.2.

We weten voor nu alleen de prijs voor Thailand. Die komt neer op een bedrag van omgerekend 325 euro.

Oppo Reno 4 Pro

De Oppo Reno 4 Pro is een uitgebreider model, maar heeft ook dezelfde Snapdragon 720G processor aan boord. Verder heeft de telefoon een 6,5 inch Super AMOLED-scherm, met 90Hz verversingssnelheid en een enkele 32MP front-camera. Ook bij de Oppo Reno 4 Pro is de vingerafdrukscanner in het scherm geplaatst.

Achterop heeft de Oppo Reno 4 Pro een quad-camera met 48MP hoofdsensor, 8MP groothoek, 2MP macro en 2MP monochroomlens. Verder is er een 4000 mAh welke je razendsnel met 65W op kunt laden. Er is 8GB RAM en 128GB opslagruimte en natuurlijk draait het toestel op Android 10 met ColorOS 7.2.

De prijs van de Oppo Reno 4 Pro komt uit op zo’n 400 euro. Ook van dit model is niet bekend of en zo ja, wanneer we hem in Nederland gaan zien.

Oppo Watch

Oppo heeft ook de nieuwe Oppo Watch nog wat aandacht gegeven, al komen we daar niet heel veel meer over te weten. De specificaties zijn namelijk gelijk. De nieuwe smartwatch van Oppo werd onlangs uitgebracht in Duitsland voor een bedrag van 249 euro. Het gaat hier om de 41mm versie met 1,6 inch scherm. Er is nu ook een 46mm versie aangekondigd met een 1,9 inch AMOLED-scherm. Het kleine model krijgt een 300 mAh accu, de grote 430 mAh.

Het design doet erg denken aan die van de Apple Watch. Bovenop de Wear OS skin van Google heeft Oppo de eigen ColorOS laag gelegd met extra functionaliteit. Dankzij ColorOS Watch kun je nog meer personaliseren zoals de wijzerplaten. Er is 1GB RAM en 8GB intern geheugen.

Oppo liet eerder bij navraag door DroidApp aan ons weten dat vooralsnog geen release voor de Nederlandse markt gepland staat van de Oppo Watch. Maar dit kan zomaar binnenkort anders zijn. Zodra hierover meer te melden is, houden we je natuurlijk op de hoogte.