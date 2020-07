Oppo introduceert razendsnelle 125W oplader: opladen in 20 minuten

Oppo heeft met de Find X2-serie al een reeks toestellen die razendsnel opgeladen kunnen worden. Vandaag introduceert Oppo vier nieuwe, razendsnelle oplaadmogelijkheden, waaronder een 125W charger.

125W snellader van Oppo

Waar verschillende fabrikanten nog flink achterlopen met het snel opladen van hun high-end devices, heeft Oppo die zaken goed op orde bij de Find X2-serie. Zowel de Oppo Find X2 als de Oppo Find X2 Pro kun je met een snelheid van 65W opladen. Nu wil Oppo nog een stap verdergaan en heeft het merk vier nieuwe oplaadmogelijkheden gepresenteerd.

Allereerst is er de 125W Flash Charge. Deze oplader moet het mogelijk maken om een smartphone met een 4000 mAh accu in 20 minuten tijd op te laden. In 5 minuten moet de telefoon al voor 41 procent opgeladen zijn. Speciale veiligheidsmaatregelen zoals sensoren voor de temperatuur en een versleutelingsalgoritme zorgen dat de temperatuur van de smartphone niet hoger wordt dan 40 graden. Oppo zegt hier het volgende over; “Qua batterij is de 125W snellader uitgerust met dubbele 6C-cellen met een baanbrekende batterijverhouding, toonaangevende meerdere tab structuren, laadpompen en een sterk geïntegreerde MCU om de laadefficiëntie te verbeteren.”

65W AirVOOC snellader

Een andere innovatie van Oppo is de razendsnelle draadloze lader. OnePlus heeft al een 30W draadloze lader, Oppo komt met de 65W AirVOOC lader. Deze lader kan een 4000 mAh accu in 30 minuten volledig opladen, zo stelt de fabrikant. Het apparaat is compatibel met de Qi-standaard. Bij een conceptversie is de onderkant uitgerust met een halfgeleiderkoeler om de warmte die in- en uitstroomt te reguleren. Dit voorkomt dat de smartphone te heet wordt tijdens het opladen.

Andere laders

Oppo lanceert ook enkele kleine laders, die qua omvang dus veel minder groot zijn. Het gaat om de 50W mini SuperVOOC-lader met een omvang van 82,2 x 39,0 x 10,05 mm en een gewicht van 60 gram. Deze heeft het formaat van een visitekaarthouder en kun je makkelijk in je jas steken. Ook nieuw is de 110W mini flash charger, die ook niet al te groot is.

Het is onbekend wanneer Oppo de nieuwe opladers meelevert bij toestellen. Het is goed te zien dat fabrikanten nu echt werk maken van nog snellere oplaadtijden.

Oppo Find X2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 940,00 euro