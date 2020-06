Oppo komt in 2021 met SuperVOOC 3.0 met 80W snelladen

Accu’s gaan nog steeds niet heel veel langer mee, als we kijken naar de uitkomsten over de afgelopen jaren. Fabrikanten gaan nu meer focussen op het sneller laden, en Oppo gaat daarin een stapje verder.

80W snelladen bij Oppo

Volgens een bron werkt Oppo aan een nieuwe manier van snelladen waarmee het opladen van je accu nog sneller gaat dan ooit tevoren. Oppo spant momenteel al de flinke kroon met het snel opladen van smartphones. Waar Samsung bij de high-end smartphone op 25W, OnePlus op 30W en Huawei op 40W, verschijnt de Oppo Find X2-serie met 65W snelladen.

Oppo lijkt nu te werken aan een nog hogere laadsnelheid; met 80 watt. We zouden deze verbetering terug gaan zien in 2021, bij de introductie van SuperVOOC 3.0. De kans is daarbij aanwezig dat Oppo deze technologie toepast in de Oppo Find X3-serie. Als de geruchten kloppen, kan met deze laadsnelheid een accu van 0 naar 100 procent opgeladen worden in 20 minuten.

Wanneer Oppo de nieuwe techniek aankondigt is nog niet bekend, als hierover meer informatie is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.

Oppo Find X2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 949,00 euro