Oppo toont nieuwe mogelijkheid om op afstand draadloos op te laden

Oppo met draadloos laden op afstand

Op het Mobile World Congress van Shanghai heeft Oppo een nieuwe innovatie getoond. De fabrikant presenteert het nieuwe wereldwijde snellaadproject ‘The Flash Initiative’. Het moet snelladen mogelijk maken voor verschillende productgroepen. Oppo zegt hierover het volgende;

OPPO’s nieuwe partners zijn onder meer FAW-Volkswagen, Anker en NXP Semiconductors – toonaangevende bedrijven op het gebied van auto’s, draagbare opladers en chip fabricatie. Samen bereiken hun producten consumenten in drie omgevingen waar gebruikers hun apparaten vaak moeten opladen: thuis, in de auto en in openbare ruimtes. Iedere partner zal werken met eigen technische ontwerpen die zijn ontwikkeld door OPPO, waarvoor wereldwijd meer dan 2.950 octrooien voor snelladen zijn aangevraagd. Inmiddels zijn er al meer dan 1.400 aanvragen toegekend.

Draadloos laden, op afstand

We zagen het eerder al bij Xiaomi, met Xiaomi Mi Air Charge, en nu volgt ook Oppo. Draadloos laden op afstand lijkt steeds meer de toekomst te krijgen. Middels Wireless Air Charging moet het mogelijk worden om een apparaat op te laden boven een oplaadmat, waarboven het toestel enkele centimeters wordt gehouden. Details zijn verder nog niet gedeeld. In de video werkt het onder andere met de nieuwste concept-phone; de Oppo X 2021 die we eerder in een preview lieten zien. Het is een toestel met een oprolbaar scherm.

