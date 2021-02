Persfoto’s van nieuwe Oppo Find X3 Neo online verschenen

Oppo zal binnenkort met de nieuwe Find X3-serie komen, zo is de verwachting. De voorbereidingen zijn in ieder geval in volle gang, want nu zijn persfoto’s van de Oppo Find X3 Neo uitgelekt.

Oppo Find X3 Neo uitgelekt

Op het internet zijn beelden verschenen van een nieuwe smartphone van Oppo. Het gaat om de Oppo Find X3 Neo, welke ook uitgerust zal zijn met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Volgens leaker Evan Blass is deze Find X3 Neo gelijk aan de in China uitgebrachte Reno 5 Pro+.

Als dat bericht inderdaad klopt, dan weten we ook gelijk de specificaties al van het nieuwe toestel. Deze smartphone beschikt over een 6,55 inch Full-HD+ beeldscherm met 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 865, 8/12GB aan werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte. Verder zal de Find X3 Neo dan een quad-camera krijgen. Deze bestaat uit een 50MP lens waarvoor Oppo samenwerkt met Sony, een 16MP groothoeklens, 13MP telelens en een 2MP macrolens. De smartphone zal tevens beschikken over een 4500 mAh accu met 65W snelladen.

Naast dit model wordt ook de Find X3 Lite verwacht. Dit toestel zal dan weer een rebranding zijn van de Reno 5 5G. Er gaan ook berichten over de Find X3 (welke voorzien zal zijn van een Snapdragon 870 chipset) en het absolute topmodel, de Find X3 Pro. Naar verluidt worden de nieuwe smartphones in maart aangekondigd en zijn ze in april verkrijgbaar.