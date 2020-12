Eerste details over de Oppo Find X3 Pro met microscoopcamera opgedoken

Er is nieuws over de nieuwe high-end smartphone van Oppo. Begin volgend jaar kunnen we de nieuwe Oppo Find X3 Pro verwachten, en daarover horen we nu de eerste details.

Oppo Find X3 Pro in het nieuws

De nieuwe Oppo Find X3 Pro moet de huidige X2 Pro opvolgen. Dat toestel werd prima ontvangen in de Oppo Find X2 Pro review, met zijn schitterende lederen behuizing. Of de X3 ook een lederen behuizing krijgt, dat is nog niet bekend. Vermoedelijk krijgt het toestel een matglazen rug. Wel krijgen we andere details te weten. Zo zou de nieuwe telefoon in maart aangekondigd moeten worden, terwijl in april de smartphone in de winkels moet liggen.

Het toestel krijgt een 6,7 inch QHD+ beeldscherm met 10-bits ondersteuning en een variabele verversingssnelheid tussen de 10 en 120Hz. De camera krijgt weer veel aandacht. Er zijn twee Sony IMX766 lenzen aanwezig, een voor de groothoek en een voor de reguliere lens. Daarbij is er een 13 megapixel telelens met 2x zoom en een 3MP macrolens. De camera zou het mogelijk moeten maken om 25x te zoomen, waarbij verlichting rond de lens moet zorgen voor een kleine microscoop. Hier zal de focus op liggen in de marketing.

Verder wordt een Snapdragon 888 verwacht, samen met een 4500 mAh accu met 65W bekabeld laden of 30W draadloos laden. De Oppo Find X3 Pro zal 190 gram wegen en slechts 8 millimeter dik zijn. Als eerst komt de telefoon op de markt in het zwart, blauw en later in het wit. Op dit moment ontbreekt het aan beeldmateriaal.

