Oppo Find X3 Pro duikt op in persfoto’s: een bijzonder ontwerp

De laatste tijd gaan er veel berichten over de Samsung Galaxy S21-serie, maar dat is niet het enige toestel dat in de geruchtenmolen rondgaat. Nu zien we bijvoorbeeld een heel stijlvol model; de Oppo Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro in persfoto’s

De Oppo Find X2 Pro werd vorig jaar aangekondigd, en het is dus niet helemaal een verrassing dat we dit jaar de opvolger gaan zien. We zien de nieuwe Oppo Find X3 Pro persfoto’s, waarop een hele stijlvolle smartphone is te zien. De cameramodule kunnen we gerust ‘speels’ noemen. Deze is anders dan bij andere toestellen. De dikte van de module verloopt geleidelijk. De lenzen zitten op een speelse manier in de module. De foto’s zijn afkomstig van Evan Blass.

De nieuwe Oppo Find X3 Pro kan overweg met een adaptieve verversingssnelheid, tussen de 10 en 120Hz. Aan boord van de telefoon zien we een 6,7 inch OLED-scherm met een 1440p resolutie. Achterop zitten vier camera’s, waarbij er naar verluidt één unieke microscoop-macrolens tussen moet zitten. Deze heeft een lichtgevende ring en beschikt over 25x zoom. Verder worden twee 50MP lenzen verwacht en een groothoeklens. De periscooplens die we nog bij de Find X2 Pro zagen, zien we niet terug bij de X3 Pro.

Als we kijken naar de foto’s lijkt Oppo ook bij de Find X3 Pro een versie met lederen achterkant uit willen brengen. Dat was bij ons betreft bij de X2 Pro een echte eye-catcher. Verder verwachten we een Snapdragon 888 chipset van Qualcomm en ondersteuning voor draadloos opladen. Alle details zullen we op een later moment te horen krijgen. De verwachting is dat de Find X3-serie in maart of april aangekondigd wordt.

Oppo Find X2 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 863,00 euro