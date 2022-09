Oppo gaat stoppen met meeleveren van opladers bij nieuwe toestellen

Na Apple en Samsung en verschillende andere merken, neemt ook Oppo eenzelfde stap; het meeleveren van een oplader stopt. Vanaf begin volgend jaar worden opladers niet meer meegeleverd als je een nieuwe Oppo-smartphone aanschaft.

Oppo zonder oplader

In de afgelopen week heeft Oppo haar nieuwe Reno 8-serie aangekondigd. De fabrikant brengt dat toestel gewoon nog uit met oplader, maar in de toekomst zal dit veranderen. In een gesprek met de collega’s van Android Police, laat een topman van Oppo weten dat de oplader ‘bij diverse modellen’ niet meer meegeleverd zal worden. Hierbij is nu nog niet duidelijk welke toestellen precies zonder oplader geleverd worden. Hiermee volgt Oppo de keuze van andere fabrikanten; zoals Samsung, Xiaomi en Apple. Het is niet duidelijk of andere merken die onder hetzelfde moederbedrijf vallen als Oppo, zoals OnePlus, deze stap ook gaan zetten.

Hoewel officieel door al deze fabrikanten de reden wordt gegeven dat hiermee de elektrische afvalberg kleiner wordt, wordt dat wel in twijfel getrokken. Het is immers ook gelijk een verdienmodel voor de fabrikanten, omdat gebruikers bijvoorbeeld geen snellader in huis hebben en wel gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Omdat Oppo nu laders meelevert die moeilijk los te verkrijgen zijn, wil Oppo dit veranderen en de opladers ook aanbieden op plekken waar mensen terecht kunnen voor een Oppo-telefoon.

Oppo Reno 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 529,00 euro