Motorola toont 125W oplader, wat kunnen we verwachten?

Motorola heeft een beeld naar buiten gebracht dat duidt op een snelle oplader. Het laatste vlaggenschip van Motorola, de Edge 30 Pro, is voorzien van 68 watt, maar er komt een Motorola die nog sneller op kan laden.

125W lader bij Motorola

De onlangs uitgebrachte Motorola Edge 30 Pro, die ook in Nederland is verschenen, is de nieuwste high-end telefoon van Motorola. Het toestel is voorzien van alle gemakken. Het opladen van de telefoon gaat met een kracht van 68 watt. In de toekomst kunnen we een Motorola verwachten die nog sneller op kan laden.

Deze informatie wordt gedeeld door Chen Jin, de General Manager bij het bedrijf in China. Op een foto zien we een oplader van Motorola met een laadkracht van 125W. Volgens hem weegt het oplaadblok slechts 130 gram, wat lichter is dan vergelijkbare modellen. Die van Xiaomi weegt namelijk 195 gram. Er gingen eerder al berichten rond over de Motorola Frontier. Volgens die berichten zou de telefoon 125W opladen ondersteunen. We verwachten in de komende tijd meer informatie.