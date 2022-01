Nieuwe Motorola “Frontier 22” wordt krachtige high-end: specs en foto’s

Foto’s en specificaties zijn opgedoken over de nieuwste high-end smartphone van Motorola, welke later dit jaar zijn debuut zal maken. Er wordt door Lenovo gewerkt aan het toestel dat nu nog rondgaat onder de naam “Frontier 22”. Wordt dit Motorola’s beste smartphone?

Motorola Frontier 22

Onder de codenaam “Frontier 22” komen we de eerste specificaties te weten van Motorola’s nieuwste high-end smartphone die dit jaar verwacht wordt. Het toestel wordt al voor een deel uit de doeken gedaan dankzij de collega’s van het Duitse WinFuture, een bron die doorgaans erg goed op de hoogte is. Als alle berichten over deze nieuwe telefoon van Motorola kloppen, dan hebben we hier een echte krachtpatser in handen.

De nieuwe Motorola krijgt een doorontwikkeling op de Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm, mogelijk als een soort van Plus-variant. De telefoon krijgt maximaal 12GB aan werkgeheugen en een interne opslagruimte van 256GB. De bron spreekt verder van een OLED-scherm met gebogen randen en een grootte van 6,67 inch. Het paneel moet een resolutie leveren van Full-HD+ en een 144Hz verversingssnelheid.

Opvallend is de grote cameramodule aan de achterkant van de smartphone. Motorola geeft de “Frontier 22” een triple-camera mee met een grote 200 megapixel hoofdcamera. Deze is voorzien van optische beeldstabilisatie en wordt bijgestaan door een 50 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel telelens. De front-camera zou uitgerust zijn met een 60 megapixel sensor. Verder wordt gesproken over WiFi 6E, USB-C, Bluetooth 5.2, dual-sim en een vingerafdrukscanner in het scherm. De nieuwe Motorola wordt geleverd met Android 12 en een 4500 mAh accu. Deze batterij kan met 125W bekabeld en 50W draadloos opgeladen worden. De naam van het nieuwe toestel is nog niet bekend; net als de aankondigingsdatum. Wel wordt gesproken over op zijn vroegst juli 2022.