Moto AI komt later dit jaar in het Nederlands beschikbaar

Nieuwe Motorola-telefoons komen met een hoop AI-functies. Het grootste nadeel: ze werken niet in het Nederlands. We kunnen je nu melden dat Moto AI ook beschikbaar zal komen in het Nederlands.

Moto AI komt in het Nederlands

AI, je kunt er niet omheen. Het ene na het andere merk pakt uit met nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie. Zo ook Motorola, zo zien we de laatste paar toestellen. We schreven er bijvoorbeeld over in de Motorola Edge 60 Fusion review. Ook dat toestel wordt geleverd met veel AI-functies, net als andere modellen zoals de eerder uitgebrachte Motorola Razr 60 Ultra en de nieuwe Motorola Edge 60 Pro.

Motorola biedt verschillende AI-tools. Zo kan het je meldingen samenvatten. Ook is er een functie genaamd Journal. Deze brengt je het belangrijkste nieuws middels een feed. Deze werkt echter ook alleen nog maar in de Verenigde Staten. Verder kun je aan de slag met het opnemen, transcriberen, het maken van snelle screenshots, tekstnotities en een Magic Canvas als achtergrond.

De AI-functies zijn bedoeld om werk uit handen te nemen en het leven weer nét wat makkelijker te maken. Echter gaat dat bij de toestellen van Motorola nog niet helemaal lekker, als je de telefoon in het Nederlands gebruikt. De AI-functie van Motorola kan namelijk nog niet overweg met de Nederlandse taal. Gelukkig kunnen we je nu goed nieuws melden. Motorola Nederland laat aan DroidApp weten dat vanaf het vierde kwartaal van 2025, Moto AI overweg kan met de Nederlandse taal.

Een exacte datum is nog niet bekend gemaakt.

