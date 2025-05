Motorola kondigt nieuwe Moto G56 en G86 (Power) aan met enorme accu

Bang dat je niet voldoende batterijcapaciteit hebt om de dag door te komen? De nieuwe modellen van Motorola die nu zijn aangekondigd, moeten betaalbaarheid combineren met een goede batterijduur.

Moto G56 en Moto G86 aangekondigd

Motorola heeft drie nieuwe toestellen aangekondigd in de G-serie. We maken vandaag kennis met de Moto G56, de Moto G86 en Moto G86 Power. De drie nieuwe toestellen komen naar Nederland en opvallend is vooral de enorme accucapaciteit van de G86 Power. Deze telefoon krijgt een 6720 mAh batterij mee, en dat is gigantisch. Opvallend is dat deze drie nieuwe toestellen vandaag, op Hemelvaartsdag, zijn aangekondigd. Volgens Motorola hebben de nieuwe toestellen een focus op batterijduur, duurzaamheid en de camera.

Moto G86 Power

De Moto G86 Power is het toestel met de grootste batterij die Motorola ooit heeft gemaakt; 6720 mAh. De batterij gaat tot 53 uur mee op één lading, en kan met 30W opgeladen worden. Er is een 6,67 inch Super-HD pOLED-scherm met een hoge piekhelderheid van 4500 nits. Het toestel is ook makkelijk te bedienen met natte vingers, handig bij bijvoorbeeld het zwembad of in de regen.

De camera van de Motorola Moto G86 Power is voorzien van slimme software die automatisch helpt om foto’s duidelijker en mooier te maken, ook bij weinig licht, zo belooft Motorola. Je kunt verschillende lenzen gebruiken. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een macro vision-lens. Selfies maak je met de 32 megapixel front-camera. Het Power-model biedt 256GB opslagruimte, 8GB RAM en een MediaTek Dimensity 7300 chipset.

Moto G86

De Moto G86 5G lijkt op de Power-versie, maar is iets dunner en lichter. Dit toestel heeft ook een helder scherm en dezelfde slimme camerafuncties, maar de batterij is met 5200 mAh een stuk kleiner. Motorola biedt een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Verder is ook hier een 8 megapixel groothoeklens aanwezig, samen met een macro vision-lens. De smartphone heeft een 32 megapixel front-camera. Motorola levert de Moto G86 met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. De chipset is gelijk aan het Power-model.

Moto G56

Bij de Moto G56 wordt de nadruk gelegd op duurzaamheid en is ontworpen voor robuust dagelijks gebruik. Het toestel voldoet aan militaire MIL-STD-810H-normen en heeft IP68- en IP69-classificaties, waardoor het bestand is tegen stof, zand en onderdompeling in water. De 5200mAh batterij ondersteunt opladen met 30W. Er is een 6,72 inch Full-HD+ beeldscherm. Ook hier is een 50 megapixel camera aanwezig, ondersteund door Quad Pixel-technologie en een 32MP frontcamera.

Voor zakelijke gebruikers is er de Moto G56 Business Edition. Deze versie bevat zakelijke beveiligingsfuncties zoals ThinkShield for Mobile, Moto Device Manager en Zero Touch Management. De bundel wordt geleverd met drie jaar garantie, aanvullende accessoires en een schone Android-ervaring.

Beschikbaarheid en prijs

Alle drie de toestellen worden geleverd met Android 15 en bevatten de nieuwste Smart Connect AI-functies voor verbeterde samenwerking tussen apparaten. De Moto G56 is in Nederland verkrijgbaar vanaf komende week voor €249,99. De Moto G86 Power verschijnt medio juli voor €299,99, gevolgd door de Moto G86 begin augustus voor €329,99.