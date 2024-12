Motorola presenteert Moto G15, G15 Power en Moto G05 met Android 15

Drie nieuwe smartphones met Android 15 zijn zojuist gepresenteerd door Motorola. De fabrikant brengt de Moto G15, Moto G15 Power en Moto G05 uit in ons land, direct met de nieuwste Android-versie en met een prijs onder de 200 euro. Daarbij is de Moto E15 ook aangekondigd.

Moto G-serie uitgebreid

Drie nieuwe modellen zijn door Motorola toegevoegd aan het portfolio van de fabrikant. We maken vandaag kennis met de Moto G15, de Moto G15 Power en de Moto G05. De drie smartphones komen zoals vermeld direct met Android 15 op de markt, samen met de eigen Motorola UX-skin.

De Moto G15 is voorzien van een 6,7 inch Full-HD+ display, een 50MP hoofdcamera en 5200 mAh batterij. Bij de Moto G15 Power is er eveneens eenzelfde scherm, maar is er een gigantische 6000 mAh batterij die het toestel van stroom voorziet. De Moto G15 laad je op met 18W, de Power met 30W. Ook hier zien we de 50 megapixel hoofdcamera terug, welke net als bij de G15 bijgestaan wordt door een 5 megapixel groothoeklens. Voorop zit een 8 megapixel front-camera.

De twee modellen zijn voorzien van de MediaTek Helio G81 octa-core processor. Er is 4GB/8GB aan werkgeheugen beschikbaar bij de G15 en 8GB bij de Power. De interne opslagruimte van 128GB/256GB (Moto G15) of 256GB (Moto G15 Power) kun je uitbreiden met een geheugenkaart.

Motorola kondigde ook de Moto G05 aan. Deze telefoon heeft dezelfde chipset en ook hier een 6,7 inch scherm. Waar deze bij de G15-modellen 60Hz als verversingssnelheid heeft, is dit 90Hz bij de Moto G05. Er is ook hier een 50 megapixel camera, een 5200 mAh accu met 18W laden en net als de andere twee modellen een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Moto E15

Tot slot is er de Moto E15, die duidelijk in een ander segment is geplaatst. Deze draait namelijk op de Android Go-editie van Android 14 en daarmee meer uitgekleed. De chipset is ook hier de MediaTek Helio G81, samen met 2GB RAM en 64GB (uitbreidbare) opslagruimte. Er is een 5200 mAh accu met 18W laden en een 32 megapixel camera. NFC ontbreekt op de Moto E15.

Beschikbaarheid

Het duurt nog wel even voordat je de nieuwe Motorola’s kan kopen. De Moto G15 en Moto G15 Power komen als eerst beschikbaar; vanaf 6 januari 2025, voor een prijs van respectievelijk 149,99 euro en 199,99 euro. Vanaf medio februari koop je de Moto G05 voor 129,99 euro en de Moto E15 voor 109,99 euro.