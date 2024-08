Motorola presenteert Edge 50, Edge 50 Neo, G55 en G35

Vier nieuwe smartphones zijn aangekondigd door Motorola. Het merk presenteert twee nieuwe modellen in de Edge-serie; de Edge 50 en Edge 50 Neo, en twee modellen in de G-serie. Dat zijn de Moto G35 en G55.

Nieuwe smartphones van Motorola

Het portfolio van Motorola is uitgebreid met vier nieuwe modellen. Allereerst de Motorola Edge 50 en de Edge 50 Neo die toegevoegd worden aan de Edge-serie. Deze twee toestellen gaan hun debuut maken in Nederland. Om te beginnen is er de Motorola Edge 50 Neo. Deze smartphone krijgt een 6,36 inch plat scherm met een Full-HD+ resolutie. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, bijgestaan door een 13MP groothoek en 10MP telelens met 3x zoom. De smartphone wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 7300 chipset en biedt 12GB RAM met 512GB opslagruimte. De 4300 mAh batterij kan met 68W opgeladen worden, of met 15W draadloos.

Motorola heeft gewerkt aan verschillende verbeteringen voor het toestel. De camera is bijvoorbeeld voorzien van verschillende bewerkingstools. Je kunt wallpapers in verschillende stijlen maken, Magic Canvas zet een tekstinvoer om in beelden en er zijn daarnaast ook nog andere opties te vinden op het toestel. Die functies zijn overigens ook beschikbaar voor de Edge 50. De camera moet ook slimmer zijn door het gebruik van Moto AI.

De Motorola Edge 50 Neo komt beschikbaar in de kleuren rood, gebroken wit, grijs en donkerblauw. De prijs van het toestel komt uit op 499 euro. De Neo komt met vijf jaar beveiligingsupdates en vijf Android OS-updates.

Motorola Edge 50

Dan de Motorola Edge 50. Dit is een toestel die veel functies deelt met de Neo. Dit model heeft wel doorlopende schermranden aan de zijkant. In het toestel is de Snapdragon 7 Gen 1 chipset geplaatst, samen met 12GB RAM en 512GB opslagruimte. De 5000 mAh batterij kun je 68W laden of 15W draadloos. Het updatebeleid is wel anders. Slechts tot en met Android 16 en vier jaar beveiligingsupdates.

De Motorola heeft dezelfde camera’s als de Neo. De prijs komt uit op 599 euro.

Moto G35 en Moto G55

Het derde en vierde model van Motorola is de Moto G35 en Moto G55. De twee smartphones zijn te vergelijken met de Galaxy A35 en de Galaxy A55 van Samsung. Net als bij de Koreaanse fabrikant is de A35 wat groter, de A55 wat kleiner, dit is ook het geval met de G35 en G55.

Motorola geeft de Moto G35 een 6,72 inch Full-HD+ LCD-scherm, bij de Moto G55 is een 6,5 inch scherm geplaatst. Het grootste gedeelte van de specificaties komt overeen met elkaar. Wel is het goed om te weten dat de Moto G55 camera OIS krijgt. Verder is de Moto G55 uitgerust met een Dimensity 7025 chipset en 30W laden. Bij de Moto G35 krijg je een Unisoc T760 processor. Beide modellen hebben een 5000 mAh batterij. De G35 kun je opladen met een maximale kracht van 18W.

Motorola brengt de Moto G35 uit voor 179,99 euro, de G55 voor 249,99 euro. Deze komen in september uit.