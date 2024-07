Motorola presenteert kleurrijke Moto G85

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd in de G-serie. Het is de Moto G85. Deze nieuwe kleurrijke smartphone biedt een Edge-scherm, zoals we dat voornamelijk alleen maar zien in het premium-segment.

Moto G85 aangekondigd

De Moto G-serie is uitgebreid met de nieuwe Moto G85. De telefoonfabrikant komt hiermee met een nieuwe speler in het middensegment. De telefoon heeft enkele premium-functies en niet te vergeten; is leverbaar in verschillende stijlvolle, opvallende kleuren. Hierbij kan gekozen worden voor een toestel dat bijvoorbeeld vervaardigd is uit veganistisch leer. Voor het eerst brengt Motorola de premium Edge-randen, waarbij het scherm doorloopt aan de zijkant, naar het middensegment.

De Moto G85 is voorzien van een 6,67 inch OLED-scherm met Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. Onder de kleurrijke motorkap is een Snapdragon 6s Gen 3 chipset geplaatst, samen met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Is dit niet voldoende voor je, dan kun je het geheugen uitbreiden middels een geheugenkaart. Motorola levert het toestel met Android 14. De 5000 mAh accu kun je met 33W opladen.

Foto’s maak je met de 50 megapixel hoofdcamera of 8 megapixel groothoeklens. Aan de voorzijde zit een 32 megapixel selfiecamera. Motorola brengt het toestel uit in Nederland voor een bedrag van 349,99 euro.