Moto G85: nieuwe foto’s tonen toestel

Motorola komt binnenkort met een nieuwe mid-end smartphone. We maken vandaag kennis met de nieuwe Moto G85, deze smartphone zien we nu op foto’s die het design van de smartphone doen onthullen.

Moto G85 in foto’s

Online zijn foto’s verchenen van de nieuwe Moto G85. De nieuwe smartphone van de smartphonefabrikant komt in het nieuws dankzij Evan Blass. De leaker heeft de beelden gedeeld. Niet geheel verrassend; de Moto G85 zal de huidige Moto G84 opvolgen en opvallend genoeg zal de smartphone beschikken over gebogen schermranden. Over de grootte is nog niet veel bekend. We weten wel dat het een OLED-scherm zal zijn.

De nieuwe Moto G85 zal een 50 megapixel camera met optische beeldstabilisatie (OIS) krijgen. Dit blijkt uit de foto die door de bron online is gezet. Naar verwachting krijgt het toestel de nieuwe Snapdragon 4 Gen 3 chipset, 8/12GB aan werkgeheugen en 128G/256GB opslagruimte. Motorola zal de Moto G85 voorzien van Android 14 en verwacht wordt dat de prijs rond de 300 euro komt te liggen. De telefoon komt op de markt in de kleuren zwart, geel en mogelijk nog andere kleuren.