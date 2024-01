Motorola breidt instapsegment uit met Moto G04, G24 en G24 Power

Het portfolio van Motorola is deze ochtend uitgebreid met drie nieuwe toestellen. Het gaat om de Moto G04, de Moto G24 en de Moto G24 Power. De drie toestellen komen direct met Android 14 op de markt en kosten allen minder dan 200 euro.



Moto G04 en G24-serie aangekondigd

Deze donderdagochtend heeft Motorola drie nieuwe toestellen gepresenteerd, welke gepositioneerd worden in het instapsegment. We maken kennis met de Moto G04, de Moto G24 en de Moto G24 Power. De drie smartphones komen op de markt met Android 14, waarmee ze hiermee helemaal bij de tijd zijn. Van de week deelde DroidApp al het Android 14 schema van Motorola. Kenmerkend is dat de smartphones die nu officieel zijn, uitgebracht worden in het instapsegment. Dit betekent de prijsklasse tot 200 euro, waarbij je de Moto G04 al voor 119,99 euro hebt. Maar wat krijg je voor dat geld?

Moto G04

De goedkoopste smartphone van deze drie is de Moto G04. De telefoon heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant om het te ontgrendelen. Er is een 6,6 inch HD+ scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Motorola geeft je een Dolby Atmos-audiogeluid en er is een 16 megapixel camera voor het vastleggen van beelden. Er is verder een 5 megapixel front-camera. De aandrijving vindt plaats middels de Unisoc T606 processor met 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Dit kan uitgebreid worden middels een geheugenkaart. Hierdoor is de Moto G04s een ideale keuze voor degenen met weinig eisen.

Moto G24

Het tweede toestel is de Moto G24. Hier zien we een 6,56 inch 90Hz HD+ scherm en een MediaTek Helio G85 processor. Deze wordt bijgestaan door 4GB werkgeheugen en biedt 128GB opslagruimte. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart. Er is een dubbele camera met 50 megapixel hoofdcamera en een 2 megapixel macrolens. De front-camera telt 8 megapixel. Motorola geeft het toestel een 5000 mAh batterij met 15W laden. Er is ook NFC aanwezig op het toestel. De prijs van de Moto G24 komt uit 129,99 euro.

Moto G24 Power

Dan is er nog de Moto G24 Power. Dit toestel gaat mee voor een bedrag van 179,99 euro en biedt gelijk 256GB opslagruimte. De camera-opstelling is gelijk aan die van de Moto G24, net als andere specificaties. Anders is de batterijcapaciteit van het toestel. De Moto G24 Power krijgt namelijk een 6000 mAh accu, waarbij je het toestel op kunt laden met 30W. De Moto G24-serie is vanaf 29 januari verkrijgbaar, de Moto G04 komt twee weken later, en is er vanaf 12 februari.