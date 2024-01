Moto G34 aangekondigd: Android 14 toestel voor 170 euro

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd voor het instapsegment. Voor 170 euro krijg je de Moto G34, welke direct geleverd wordt met Android 14. Wat heeft de Moto G34 nog meer te bieden?

Moto G34 aangekondigd

Het eerste toestel dat Motorola dit jaar aankondigt is de Moto G34. De smartphone is direct voorzien van Android 14, waardoor je op dit vlak helemaal bij de tijd bent. Uiteraard is de smartphone ook voorzien van de verschillende handige Motorola tools. Denk hierbij aan het schudden met het toestel voor het aanzetten van de zaklamp of draaien met je pols om de camera te activeren.

De Moto G34 is uitgerust met een de Snapdragon 695 octa-core processor. Deze geeft direct ook ondersteuning voor het 5G-netwerk en laat je alle content bekijken op het 6,5 inch 120Hz HD-scherm. Er is Dolby Atmos audio en een 5000 mAh accu die met 18W opgeladen kan worden. Mobiel betalen is ook geen probleem dankzij de aanwezigheid van NFC.

Selfies maak je met de 16 megapixel front-camera. Aan de achterzijde biedt de Moto G34 een 50 megapixel hoofdcamera. Deze wordt bijgestaan door een 2 megapixel macrolens. Je kunt verschillende bewerkingstools gebruiken, zodat de beste foto uit de telefoon komt rollen. Verder is de G34 voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, 4GB RAM en 128GB (uitbreidbare) opslagruimte.

De Motorola Moto G34 is vanaf deze maand verkrijgbaar voor 169,99 euro. De kleur ‘Ocean Green’ is voorzien van een achterkant van vegan leather. DroidApp heeft de bevestiging gegeven dat de instapper één OS-update krijgt en drie jaar beveiligingsupdates.