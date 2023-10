Motorola presenteert flexibel smartphonescherm en slimme AI-tools

Nieuwe innovaties zijn aangekondigd door Motorola. We zien een flexibel smartphonescherm dat je om je pols kunt dragen, en er komen nieuwe AI-functies naar de toestellen. Wat heeft Motorola voor plannen?

Flexibel smartphonescherm van Motorola

Motorola heeft een nieuwe techniek aangekondigd, waarbij het gaat om een flexibel scherm voor een smartphone. De fabrikant spreekt over een adaptief displayconcept waarbij gebruik gemaakt wordt van een Full-HD+ pOLED-scherm. Deze kan worden gebogen en gevormd in verschillende vormen, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker. Tijdens het Mobile World Congress toonde Motorola al een smartphone met oprolbaar scherm.

Het adaptieve displayconcept kan worden aangepast aan verschillende posities en gebruiksscenario’s. In een platte positie biedt het apparaat een volledige Android-ervaring op een 6,9″ scherm. In een staande positie kan het apparaat worden versteld in een zelfstaande positie, waarbij een compactere vorm van Android wordt uitgevoerd op een 4,6″ scherm. Het apparaat kan ook om de pols gedragen worden.

Het is nog te vroeg om een idee te hebben wanneer Motorola een smartphone op de markt brengt die dit flexibele scherm krijgt.

AI-functies

Op het gebied van AI heeft Motorola ook verbeteringen aangekondigd.Zo is er de nieuwe 2.0 Mobile Doc Scan, die het onderweg scannen van documenten moet verbeteren. Het moet de beeldkwaliteit ten goede komen en oneffenheden en schaduwen weghalen, zodat documenten beter leesbaar zijn.

Verder is er een nieuwe persoonlijke assistent, voor zowel op de PC als op de smartphone. Vragen stellen, en het opstellen van berichten behoren tot de mogelijkheden. Net als voor het inplannen van taken en meer mogelijkheden. Verder kan de productiviteit verhoogd worden met AI Text Summarisation. Deze kan lange mailtjes terugbrengen tot de kernboodschap. Verder kan ook op een slimme manier privacygevoelige informatie te verbergen voor derden.