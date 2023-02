Samsung Display toont nieuwe innovaties voor je smartphonescherm

Op het Mobile World Congress in Barcelona heeft Samsung een mooie stand met volop innovaties. Om precies te zijn gaat het om Samsung Display, waardoor we de schermen ook bij andere merken terug kunnen gaan zien.

Samsung Display op het MWC

Het Mobile World Congress in Barcelona heeft voor ieder wat wils. Genoeg te melden over innovaties die er aan zitten te komen, op korte of lange termijn. Denk aan de Motorola Rizr met oprolbaar scherm. Innovatie zien we ook bij Samsung Display, de beeldschermdivisie van de Koreaanse fabrikant. We kennen nu al de clamshell als vouwbare telefoon, zoals de Samsung Galaxy Z Flip 4, in de toekomst kan daar zomaar het één en ander aan veranderen. Samsung Display geeft een kijkje in de keuken met de technieken die we kunnen verwachten.

Al jarenlang wordt er door Samsung gewerkt aan nieuwe schermtechnieken. Zo schreven we in 2020 over het dubbel vouwbare smartphonescherm. Het is dus niet helemaal nieuw wat we zien; dat neemt echter niet weg dat fabrikanten stil zitten en het niet benoemenswaardig is wat er allemaal vandaag de dag mogelijk is. Op de CES in Las Vegas vorige maand werden de eerste prototypes ook daadwerkelijk laten zien; die modellen hebben we nu in Barcelona kunnen bekijken. Het bedrijf toont bijvoorbeeld ook een laptop die volledig uit scherm bestaat en dus ook het toetsenbord touch is.

Flex S

De verschillende modellen staan er in twee groottes. Allereerst is er de Flex S stijl, waarbij het scherm dichtvouwt in de vorm van een S. Hierbij heb je nog een scherm aan de buitenkant die ook te gebruiken is. Bij het inklappen vouw je eerst de rechterkant naar binnen, waarna je de andere zijde naar buiten vouwt.

Flex G

Het volgende type dat we tegenkomen is de Flex G. Dit type scherm bestaat uit eigenlijk uit drie schermen. In tegenstelling tot de Flex S-technologie heeft de Flex G geen scherm aan de buitenkant. Omdat het gehele scherm binnenin zit, biedt deze goede bescherming. Wel zien we aan de rechterkant nog ruimte voor de S Pen of een ander soort stylus.



UPC en UPC Plus

Nog een andere innovatie die we nog altijd maar niet (vaak) in de smartphones vandaag de dag terug zien, is de camera die achter het scherm geplaatst wordt. De techniek is er al langere tijd klaar voor, en dat toont ook Samsung Display op het Mobile World Congress. De techniek wordt UPC (Under Panel Camera) genoemd en op het MWC is een verbeterde versie van deze techniek getoond. Het gaat hier om UPC Plus. De geruchten gaan er over dat de techniek aanwezig zal zijn bij de nieuwe Galaxy Z Fold 5. De UPC-techniek kennen we al van de Z Fold 3 en Z Fold 4.

Waar je bij de huidige techniek nog de ‘afdruk’ van de camera terugziet, is dat bij Plus een stuk minder. Het verschil is hieronder goed te zien.

Samsung Display benadrukt dat er verder geen verschil zit in de kwaliteit met de vorige generatie UPC. Wel zorgt deze plaatsing altijd voor ‘iets’ van kwaliteitsverlies, omdat het displaypaneel nooit volledig transparant is.

Wanneer zien we de techniek?

De techniek voor nieuwe vormen van foldables is al even onderweg, en nu hebben we er ook echt een beeld bij. Goed om te weten is dat Samsung Display aan veel fabrikanten de schermen verkoopt. Dit betekent dat het niet zo hoeft te zijn, dat Samsung als eerst één van deze technieken toepast bij haar smartphones, maar dat bijvoorbeeld een bedrijf als OnePlus, Xiaomi of een ander merk het scherm uitkiest om ermee aan de slag te gaan.

Iets anders wat goed is om te weten is dat het hier puur gaat om het scherm. Om die reden hebben we de voorzijde van de telefoons niet gefotografeerd; die zitten er namelijk voor de sier. Fabrikanten kunnen hier zelf nog hun hele eigen draai aan geven.