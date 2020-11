Samsung laat dubbel vouwbaar smartphonescherm zien

Samsung heeft al meerdere toestellen op de markt gebracht met een vouwbaar scherm. Nu gaat het bedrijf nog een stap verder, waarbij het een dubbel vouwbaar scherm laat zien.

Samsung met dubbel vouwbaar scherm

We zijn nog niet klaar met de innovaties op het gebied van schermtechnieken. Zagen we eerder al vouwbare en uitrolbare schermen, nu gaan we nog een stap verder. Of beter gezegd, Samsung gaat een stap verder. De fabrikant teast een vouwbaar scherm voor in een smartphone dat tweemaal opgevouwen kan worden.

De afbeelding is naar buiten gebracht door Samsung Display, de schermdivisie van het bedrijf. Het wil hiermee laten zien wat de mogelijkheden zijn van de technieken. Op dit moment is niet duidelijk of er een smartphone in de pijplijn zit met een dergelijk scherm. Ook is er verder geen informatie gedeeld over de specificaties van het beeldscherm.